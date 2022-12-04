聯結車會車亂丟筍絲滷肉飯入座車 特斯拉車主怒提告訴

35歲謝姓男子上月8日傍晚6點，開特斯拉行經大安區和平東路，因車窗未關，在與呂姓男子所開的聯結車會車後，謝男車內突飛入滷肉飯、筍絲；事後謝男花費5000元清潔車內並報警，但呂男不認，謝不滿提出刑事、民事告訴。

據了解，謝男上月8日傍晚6點多，開著特斯拉轎車，從大安區和平東路三段北往南方向，與呂男所開聯結車會車，這時突然先是「碰！」一聲，再滿車都是油味，當謝男打開車燈後，才發現駕駛座、後座車窗與後座內，都是滷肉飯、筍絲，幾乎是整車遭殃。

謝男見到愛車慘樣，氣得向文山警一分局報警，然後前往到汽車美容店清潔，從駕駛座、安全帶、車後座等，謝男說，店家原要打烊，但聽聞他天外飛來橫禍，才仗義加班替他清潔，總共花了約5000多元。

謝男表示，後來找到聯結車呂姓司機，對方說出「沒這回事！不然法院見」，見到對方這態度，打消他原本息事寧人不追究的想法，他也氣憤說，如果當天砸倒不是他，而是機車騎士「是不是龍頭一偏，被砂石車輾」他決不輕縱，已提出民事、刑事告訴。