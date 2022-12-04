臉書是詐騙天堂 藝人、律師都遭殃

臉書上詐騙百百種，求職、買東西、加好友，都可能上當，臉友不可不防。（網路截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

臉書上詐騙百百種，求職、買東西、加好友，都可能上當，臉友不可不防！近期企業家藝人陶傳正現身說法，在臉書上買東西，卻送來完全不同的東西，客訴也沒用；律師葉慶元則說，自己的臉書照片遭冒用，詐騙集團用他名義指示秘書匯款。也有人公告各種臉書的詐騙手法，提醒勿上當。

藝人律師都遭殃

過去長期耕耘電視、廣播節目的藝人，也是國豐實業董事長陶傳正提醒，「在臉書上買東西，千萬要小心！」他自己在臉書上買了定價1100元的咖啡色椅套，但卻送來了綠色的椅套，且還要付1650元，打客訴更無人接聽，「真是滿頭綠」。他的留言引來許多回應說，「千萬不要在臉書上買東西」、「上次買東西，完全沒寄來，匯款2600元也不退還」。

律師葉慶元最近也在臉書發文分享自己經歷的新詐騙手法：有歹徒佯稱是客戶，並宣稱已經匯款到事務所，隨後要了祕書的line，然後創了一個三人群組，把「葉慶元」加入。客戶退出群組，然後「葉慶元」就會指示秘書，表示事務所需要緊急用錢，詐取事務所的財產。

葉慶元強調，Line群組的「葉慶元」（他是用英文名字登記）並不是他本人，而是有人盜用他的照片行騙，直呼「很瞎！這不是我！請大家小心！」他也在下方補充說，被人盜用我的照片去交友網站詐騙，還有受害者（被詐財）找到他這邊來。留言也引發網友對他說，「可怕」、「你也變成詐騙集團的目標了」；但也有網友開玩笑說，「也要夠帥，才能被詐騙集團選上」。

小心打工機會

熱心的臉書網友也整理幾種常見的詐騙類型：

一、「徵家庭代工」：民眾詢問工作後，歹徒便告知這個職缺沒有了，並「介紹租借帳戶存摺的工作」或「宣稱要採購材料，需要存摺節省稅金」，開給你很高的租借薪水，誘惑寄存摺過去，民眾就意味成為警示戶及詐欺罪共犯。

二、「徵po文小幫手」：民眾協助po文後，到領薪日時，對方會找各種理由搪塞，最後再封鎖你，結果不僅領不到錢、做白工，甚至還成為詐騙文共犯。三、「免費報明牌」：邀請你加入群組，才免費報明牌，等你加入群組後，要你先付錢，全是詐騙。

注意大頭貼、公司資訊

四、常見的還有「編故事詐財」也是常見的手法，如「鞋子店面不幹了，跳樓清倉大拍賣」、「老公戒菸了七星便宜賣」等常見類型；或者捏造故事聲稱「母親重病」、「欠錢走頭無路想自殺」尋求民眾金援，這些都是詐騙。

最後，歹徒還會假冒政府、社服單位名義，做問卷調查，調查完要你拍攝「身份證、存摺」，結果民眾個資就遭詐騙集團利用，拿去詐騙他人。

網友也親自提出防詐錦囊妙計，如詐騙集團臉書大頭照，多是很假的正妹照，臉書內容幾乎沒有留言；無論是工作或買賣，只要是對方要求寄「存摺帳戶」，保證是詐騙；留意公司是否有地址及電話，只用line或臉書私訊，多是詐騙。

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