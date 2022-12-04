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AI語音騙倒人 「保證獲利」是詐騙語

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

詐騙形式五花八門，民眾需要小心查證，提高警覺。（網路截圖）
詐騙形式五花八門，民眾需要小心查證，提高警覺。（網路截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「喂！您好，我是理財調查小組，請大家一起交流討論，來提升對市場的敏銳度。」電話那頭傳來親切的問候，還能即時回應民眾問題，但這其實是AI機器的電話！警政署表示，詐騙常常標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」等宣言，呼籲民眾如果遇到不明的號碼或Line ID，都可到官方網站立即查詢相關紀錄。

AI成詐騙工具

許多台灣民眾經常接到類似邀約民眾LINE群組的來電或簡訊，不少民眾一步一步入彀，騙光財產。警方調查發現，犯罪集團利用在台灣頗有知名度的AI語音科技「搜客智能」，發出AI語音客服行騙。

檢警調查，發現該AI語音還能根據民眾回答內容，挑選有興趣、心動的民眾發送邀約簡訊，導致撥打詐騙電話的釣魚成功率相當高，民眾要提高警覺。

花招千奇百怪

警政署表示，常見的詐騙標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」的投資詐騙。歹徒會先在各管道投放假投資廣告，誘騙被害者加入LINE投資群組，並提供假投資網站給被害人註冊，LINE群組內還不斷有其他假學員發布獲利貼文，但其實此時，被害人的銀行帳戶就已經被拿來當人頭帳號了。

政府提供查詢管道

詐騙集團會利用發送簡訊，以「貨運單號查詢」訊息誘騙民眾點擊釣魚連結。點擊後，會被導引至假的貨運業者網頁（例如黑貓宅急便），並要求下載有毒的檔案。民眾不疑有他下載後，手機就有可能被詐騙集團控制，利用被害人的手機再繼續發送詐騙簡訊給更多的人。

內政部警政署近期改版網站，協助民眾判斷詐騙。警政署指出，若民眾接獲疑似詐騙電話、假投資廣告或陌生簡訊要求加入LINE等情形，可直接至官方網站，於首頁搜尋欄位打上關鍵字，即可立即查詢這些帳戶是否曾遭到通報。


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