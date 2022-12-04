影／酒駕闖輕軌害列車受阻逾半小時 酒測高達0.9毫克

高雄捷運輕軌昨天一連發生兩件轎車誤闖軌道案，29歲趙姓男子行經鼓山區裕誠路口美術館路口，將轎車開入輕軌軌道，車輪陷入草地無法動彈，經警方協助才脫困，輕軌也因事故雙向暫停約40分鐘，趙男酒測值高達每公升0.9毫克，今依公共危險罪移送法辦。

高捷輕軌昨天6時許、9時許一連發生兩起闖入軌道案，造成輕軌列車被迫停駛。74歲陳姓男子昨晚6時7分許，因路況不熟，開車駛入大順一路和龍勝路口的軌道，輪胎陷入泥濘中動彈不得，警方和輕軌工程人員以鷹架棧板加上人力推車，7時40分許協助陳男轎車脫困。

但剛解除意外約2個小時，29歲趙姓男子行經鼓山區裕誠路口美術館路口，疑因路況不熟闖入美術館路一帶的輕軌軌道，由於輪胎陷入泥濘中無法脫困，經警方、輕軌人員協助後，才完成脫困，直到晚間10點09分輕軌才恢復雙向通車。

不過警方在協助趙男脫困時，身上酒器露餡，脫困後立即對趙男實施酒測，酒測值達每公升0.9毫克，今偵訊後依公共危險罪嫌送辦。

依據大眾捷運法，駕駛誤闖輕軌軌道，可依法開罰1500元至7500元罰單。陳男、趙男誤闖軌道，將依相關規定面臨罰責。