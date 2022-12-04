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影／打籃球起糾紛 桃園新興高中10名學生打群架

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區新興高中上月發生學生打群架，一群高三生因打籃球起糾紛結怨，事後狹路相逢，雙方共10名學生在校內互相拳打腳踢，引起其他學生圍觀、拍影片PO網，事後雖無人受傷，但八德警分局接獲報案，仍依少年事件處理法將眾人函送桃園地院少年法庭處理。

近日網路流傳一段影片，片中是桃園新興高中學生在校園內互相鬥毆，出拳打頭、將人推倒在地，連老師來勸架，還趁人不注意狠踹背部一腳；周邊不少圍觀同學，也有人跟著起鬨。

據了解，這起群毆事件發生在上月30日上午11時許，涉案的兩群高三生分別6人、4人，雙方先前曾因打籃球起衝突，在校內相遇又起口角，一言不合大打出手。

八德警方表示，當天接獲家長報案後，有將涉案10名少年帶回並製作筆錄，雖然雙方表示暫不願提告，但依少年事件處理法規定，仍函送桃園地院少年法庭處理。

桃園新興高中上月30日發生10學生群架，警方函送少年法庭處理。記者楊湛華／翻攝
桃園新興高中上月30日發生10學生群架，警方函送少年法庭處理。記者楊湛華／翻攝

桃園 鬥毆

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