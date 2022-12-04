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屏東兄照顧住院弟耗盡積蓄放棄急救 慈善單位助後事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

屏東縣蔡姓男子多年來中風，都由唯一親人哥哥照顧，後來出血性中風送進醫院加護病房，哥哥已耗盡積蓄，無奈放棄急救，也無力負擔弟弟的喪葬費用，台中市水幫漁公益協會成員和善心人土捐款，幫助蔡姓男子後事費用。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，他接到殯葬業者通報獲知此案，和協會成員送善款到屏東蔡男靈堂前，蔡男的哥哥無法置信，最後眼眶泛紅收下善款，放心處理弟弟後事。

蔡男未婚中風多年，生活起居都由哥哥照料，今年11月他第二次出血性中風，送進醫院加護病房，家中積蓄已耗費，哥哥無力支付弟弟醫療費用，最後選擇放棄急救，蔡男病逝醫院。

哥哥也無力負擔弟弟喪葬費用6萬元，經協會成員和善心者共同捐款，幫助圓滿亡者後事。

蔡姓男子病逝，台中市水幫漁公益協會成員捐款幫助他後事。圖／台中市水幫漁公益協會提供
蔡姓男子病逝，台中市水幫漁公益協會成員捐款幫助他後事。圖／台中市水幫漁公益協會提供

中風 屏東縣 捐款

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