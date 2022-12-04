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新北7旬比丘尼疑搶快...穿越分隔島過馬路 遭機車撞飛亡
新北市一名7旬比丘尼昨晚疑搶快，直接從中央分隔島穿越馬路，遭到一輛機車撞上，人、車噴飛，被撞者當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍不治，騎士則無生命危險。機車受慣性影響向前滑行，又波及路邊1名路人、1名腳踏車騎士，所幸2人均輕傷；詳細肇事原因待進一步釐清。
警方昨天晚上8點31分獲報，新店區中興路一段發生車禍趕抵，現場一名穿著素衣的張姓比丘尼（74歲）倒在地上，沒了生命跡象，緊急送醫搶救，騎士陳男（22歲）則有多處擦挫傷。
警方初步調閱監視器畫面，釐清事發經過，發現張女違規，從中央分隔島穿越馬路，而陳男沒能煞車，直接撞上，當場人車噴飛；機車受慣性影響，旋轉數圈、向前滑行，再「擊落」同車道的一輛腳踏車騎士鍾女（52歲），以及在路邊搬貨上車的胡女（33歲）。
比丘尼傷勢過重，送醫搶救逾80分鐘仍宣告不治，而騎士、遭波及的2人，3人就醫後無大礙。騎士陳男警詢時稱，當時路燈直行，發現前面有路人時，已經完全來不及，「自己也嚇死了」，警察確認他沒有酒駕，依過失致死罪嫌送辦；詳細肇事責任待後續釐清。
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