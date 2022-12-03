影／婦人從分隔島衝出 機車騎士急閃擦撞還波及2路人一命危

新北市張陳姓婦人今晚疑似搶燈欲穿越馬路，剛起步的機車騎士陳姓男子見狀連忙閃避，不慎擦撞並打滑，連人帶車撞上在路邊搬東西的胡姓女子及騎自行車的鍾姓女子，張陳姓婦人全身多處骨折，當場無呼吸心跳，緊急送醫急救，騎士及遭波及的兩女均為輕傷，車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天晚上8時30分獲報，新店區中興路一段發生嚴重車禍意外，救護人員到場，發現張陳姓婦人（75歲）右手跟左腳骨折變形，頭部3公分撕裂傷，冒出大量鮮血冒出，且身上多處擦挫傷，當場無生命跡象，現場立即實施CPR急救，並送往慈濟醫院新店分院急救，情況並不樂觀。

據了解，機車騎士陳姓男子（23歲）當時該處路口見燈號轉為綠燈，便催油往前行，沒想到才剛起步，發現張陳姓婦人突然從馬路中央分隔島衝出來，他煞車不及有擦撞婦人，但並沒有直接迎面撞上，也因此失控連人帶車向路邊滑行出去，波及正好騎自行經過的鍾女（53歲）和在路邊搬貨上車的胡女（33歲）二人。