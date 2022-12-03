基隆港務局舊宿舍兩度火警疑縱火 警破門逮涉案男法辦
基隆市七堵區開元路港務局舊宿舍，今年9、11月兩度發生火災，疑遭縱火。警方今天破門逮捕涉案程姓男子，他供稱點火看雜誌不慎引發火勢，警懷疑說詞，訊後依公危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
基隆市七堵區開元路的港務局舊宿舍，今年9月及11月兩度發生火災，由於舊宿舍內有廢棄家具、書本等易燃物，火勢延燒快速，消防人員撲滅火勢無人傷亡。
港務局舊宿舍多年無人居住，沒有電源突然發生大火，初步調查認為起火原因為人為因素，第三警分局成立專案小組，分析周邊監視器畫面查出程男涉案，今天持法院核發搜索票及檢察官核發拘票查緝。
執行過程中程男躲藏屋內拒不開門，消防人員破門，員警進入屋內搜索，在衣櫃中查扣犯案用打火機、縱火時穿著短袖上衣、鴨舌帽等衣物。
程男供稱在廢棄宿舍內點火照明看雜誌不慎引發火警，但他住處離舊宿舍7公里，警方認為去看雜誌說法不合常理，詳細動機尚在釐清調查。
警方表示，加強與管理單位基隆港務分公司聯繫，針對廢棄宿舍強化監視及保全等措施，以防成為社區治安死角。
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