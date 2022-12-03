偷走麵店闆娘三星手機 賊嫌解鎖600太貴乾脆丟了
高市向姓男子上個月底徒步經過鹽埕區一家麵店，見老闆娘忙開店備料之際，偷走約萬元的三星手機後，為了變賣，拿手機到通訊行解鎖，因嫌600元太貴作罷，怒將手機丟路邊，警方循線查獲向男，還順利找回手機，讓被害人喜出望外。
鹽埕警分局建國四路派出所，11月30日接獲鹽埕區壽星街麵店劉姓老闆娘報案，劉指稱，當天早上6時許，她在店內備料時，將價值萬元的三星手機放在店門口桌上，後來手機竟不翼而飛。
警方調閱監視器，發現竊賊刻意走在巷弄中，躲避監視器，從隔壁繞進麵店後，偷走手機，還試圖製造斷點，走了一段路程才騎車離去。
警方擴大調閱沿線路口監視器，鎖定51歲的向姓男子所為，前天通知他到案說明；向坦承行竊，供稱當天偷到手機後，本來要拿手機變賣，先到通訊行請店員協助解鎖，但聽到解鎖要花600元，就打消念頭，後來將手機丟到前鎮區鎮發街。
警方帶他取贓時，剛好有民眾撿到被害人的手機，已交由附近派出所保管，警方確認該支手機是劉女所有，通知劉取回時，劉還說，以為手機找不回來了，感謝警方協助。
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