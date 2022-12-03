酒駕肇事溯源飲酒場所 警署防制酒駕加大力道見效
警政署配合交通部修法重懲酒駕，每月規劃2次全國擴大取締酒駕勤務，統計顯示今年1至9月酒駕案死傷人數已下降，酒駕防制有成，將持續加強取締。
警方統計，今年1至9月酒駕案死傷件數7470件，203人死亡、7267人受傷，與去年同期相比，減少493件，死亡人數少26人，受傷人數少467人，顯示酒駕防制有成果。
警方說，針對酒駕肇事案，警政署也要求各警察機關要溯源至肇事者飲酒場所，查訪業者若未勸導民眾酒後不開車、代客駕駛等，第1、2次書面警告，第3次以上將結合建管、工務、消防、衛生、稅務等部門加強稽查，賦予業者社會責任，共同防制酒駕發生。
警方呼籲，民眾酒後切勿僥倖駕車，營業場所業者也應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒駕，協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，警方將持續加強執法，嚴防酒駕情事，確保民眾安全。
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