酒駕肇事溯源飲酒場所 警署防制酒駕加大力道見效

警政署配合交通部修法重懲酒駕，每月規劃2次全國擴大取締酒駕勤務，統計顯示今年1至9月酒駕案死傷人數已下降，酒駕防制有成，將持續加強取締。

警方統計，今年1至9月酒駕案死傷件數7470件，203人死亡、7267人受傷，與去年同期相比，減少493件，死亡人數少26人，受傷人數少467人，顯示酒駕防制有成果。

警方說，針對酒駕肇事案，警政署也要求各警察機關要溯源至肇事者飲酒場所，查訪業者若未勸導民眾酒後不開車、代客駕駛等，第1、2次書面警告，第3次以上將結合建管、工務、消防、衛生、稅務等部門加強稽查，賦予業者社會責任，共同防制酒駕發生。