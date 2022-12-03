雲林五歲女童被燒死屋內 賣菜父親趕回痛哭失聲
雲林縣西螺鎮一處出租平今天傍晚5點多發生火警，一名5歲女童疑在睡夢中，來不及逃出屋外，被發現燒死在臥室內。由於事發時，家中阿嬤和父親都外出門工作，家中只有女童在家，雲林地檢署晚間前往相驗並現勘火場相，雲林縣社會處也趕往了解，起火原因待火場鑑識人員調查。
據了解，陳童父親於4、5年前從外地搬到西螺，一家包括妻子和女童阿嬤租屋在現址，陳童母親約兩年前離家，留下陳童和父親、阿嬤相依為命，生活清苦，平時靠阿嬤和父親幫忙農事或賣菜，賺取微薄工錢生活，屬未列冊的低收單親家庭。
據鄰居指出，女童雖已5歲但發展較遲緩，尚未上幼兒園，平常很乖。今天下午陳童父親和阿嬤再到田裡幫忙採收農作，到五點多快要下工前，聽到家裡發生火警，火速趕回家，但已慢了一步，住家已一片火海。
火勢猛烈、濃煙密布，消防隊拉水線搶救，經約半個多小時控制火勢。鄰居向消防說屋內可能有一名5歲女童受困。在火勢控制後立即進屋救援，約5點40分找到人時，女童已在臥室床上燒成一具焦屍。
女童被燒死，家人悲慟不已，雲林縣社會處人員也到場關切，並將給予適時幫助，雲林檢警也漏夜相驗，初步確認女童被燒死在房間，可能火警發生當時還在睡夢中，一場無情火再奪走小生命，勘查小組也在現場勘驗調查起火原因。
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