鼻酸！5歲女童葬身火海 家人聞訊趕回家痛哭失聲

雲林西螺東興里一處平房今天下午5時許發生火警，一名5歲女童獨留在家，逃生不及葬身火海，警消、檢方及縣府社會處兒保社工均到場調查釐清事故原因。

西螺東興里一處平房今天傍晚冒出陣陣濃煙，沒多久竄出火勢，鄰戶見狀緊急報案，消防局獲報派遣西螺、莿桐、二崙車組等9車16人到場布水線灌救。

據鄰居說法該戶是承租戶，當時承租人不在家，一名5歲女童似獨自在家，消防人員撲滅火勢清查現場時將她救出，但其未及時逃生，不幸罹難。

據了解，女童家屬低收單親家庭，其母已離家許久，女童似發展遲緩，目前與父親、奶奶在此處租屋同住。

事發當時，女童的父親及奶奶外出到市場賣菜，她一人獨自在家，火警發生時未能及時逃出，最終不幸罹難，其家人聞訊趕回家中，得知不幸消息當場痛哭失聲，令人鼻酸。