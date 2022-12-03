快訊

大人出門賣菜…5歲女童獨留家中葬身火海 家人聞訊痛哭失聲

外媒提問「祖父教導是否影響政治決策」 蔣萬安2字回應

鼻酸！5歲女童葬身火海 家人聞訊趕回家痛哭失聲

聯合報／ 記者陳苡葳蔡維斌／雲林即時報導

雲林西螺東興里一處平房今天下午5時許發生火警，一名5歲女童獨留在家，逃生不及葬身火海，警消、檢方及縣府社會處兒保社工均到場調查釐清事故原因。

西螺東興里一處平房今天傍晚冒出陣陣濃煙，沒多久竄出火勢，鄰戶見狀緊急報案，消防局獲報派遣西螺、莿桐、二崙車組等9車16人到場布水線灌救。

據鄰居說法該戶是承租戶，當時承租人不在家，一名5歲女童似獨自在家，消防人員撲滅火勢清查現場時將她救出，但其未及時逃生，不幸罹難。

據了解，女童家屬低收單親家庭，其母已離家許久，女童似發展遲緩，目前與父親、奶奶在此處租屋同住。

事發當時，女童的父親及奶奶外出到市場賣菜，她一人獨自在家，火警發生時未能及時逃出，最終不幸罹難，其家人聞訊趕回家中，得知不幸消息當場痛哭失聲，令人鼻酸。

女童獨自在家，家長可能涉及違反兒童及少年福利與權益保障法。縣府社會處表示，針對此案已出動兒保社工調查釐清家長獨留孩童在家的原因及狀況，後續依法處置。

雲林縣西螺鎮東興里一處平房今天傍晚發生火警，一名5歲女童未能及時逃生，不幸罹難。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮東興里一處平房今天傍晚發生火警，一名5歲女童未能及時逃生，不幸罹難。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮東興里一處平房今天傍晚發生火警，一名5歲女童未能及時逃生，不幸罹難。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣西螺鎮東興里一處平房今天傍晚發生火警，一名5歲女童未能及時逃生，不幸罹難。記者陳苡葳／翻攝

社工 奶奶 火災

延伸閱讀

雲林西螺平房傍晚火警 5歲童未及時逃生釀1死

影／南投垃圾山火警監測空品 老人兒童減少外出

影／火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

苗栗銅鑼民宅火警3姊弟身亡 鄰居嘆有禮貌乖小孩

相關新聞

雲林西螺平房傍晚火警 5歲童未及時逃生釀1死

雲林縣西螺鎮東興里一處平房今天下午5時許竄出陣陣濃煙，消防局獲報派遣西螺、莿桐、二崙車組等9車16人前往灌救；據悉該戶為...

北市警所長涉不當交往主動上報 中山分局：記過調職

台北市長安東路派出所吳姓所長已婚，卻與女子不當交往，近日主動報告上級，所屬中山警分局獲悉後介入調查屬實，今報請市警局核記...

影／火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警， 一間透天厝二、三樓冒出濃煙，火勢雖在20分鐘內控制，但在3樓的劉姓姊弟三人...

男撐家計中風病倒 賣地顧妻竟遭對方侵占千萬

桃園一名賴姓男子與妻結婚多年且育有3名子女，因家中經濟全靠他，2019年5月中風病倒，治療後留有嚴重後遺症。他為了照顧家...

旁人勸婦不聽 ATM轉匯5筆37萬 這下血汗錢沒了

新北市五股區蕭姓婦人，昨天（2日）晚上依照詐騙集團指示，前往工商路一家銀行ATM，操作轉匯5筆共37萬元，後方排隊民眾見...

桃園10歲女童過馬路遭撞死 家屬PO臉書求監視器要真相

桃園中壢昨傍晚發生10歲陳姓女童欲由行穿線過馬路，遭右轉的遊覽車撞上，又被另一輛轎車輾壓，傷重送醫不治。女童家屬也在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。