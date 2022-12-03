雲林西螺平房傍晚火警 5歲童未及時逃生釀1死
雲林縣西螺鎮東興里一處平房今天下午5時許竄出陣陣濃煙，消防局獲報派遣西螺、莿桐、二崙車組等9車16人前往灌救；據悉該戶為承租戶，不過當時承租人不在家，家中疑有一名5歲孩童，消防人員約半小時撲滅火勢，並在現場時救出該名孩童，但其未能及時逃生，不幸罹難。
西螺東興里頂崙一處平房今天下午5點14分左右被發現竄出陣陣濃煙，鄰戶見狀趕緊報警求援，消防局獲報派出西螺、莿桐、二崙等車組前往搶救，並請二大02到場指揮。
現場人員抵達時，平房正在燃燒，無法確認是否有人受困，消防人員布水線灌救，約在5點46分撲滅火勢。
根據鄰居表示，該戶是承租戶，但承租人似不在家，其有一名5歲孩童則不確定是否在家中；經人員進入現場清查後找到一名陳姓女童，但其未能及時逃生，確定罹難。
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