北市警所長涉不當交往主動上報 中山分局：記過調職
台北市長安東路派出所吳姓所長已婚，卻與女子不當交往，近日主動報告上級，所屬中山警分局獲悉後介入調查屬實，今報請市警局核記吳姓所長1大過處分，調離主管職務。
中山分局表示，長安東路派出所所長涉及不當交往、言行失檢，經查證屬實，認吳員身為幹部卻未能以身作則，違反警紀規定，已報請台北市警察局加重核記1大過處分，調離主管職務。
據悉，已婚的吳姓所長與女子不當交往，事件曝光與妻子爭吵，家庭失和之下，12月1日晚間主動向分局報告，督察組獲悉後旋即介入調查，查證屬實後火速祭出處分。
中山分局強調，警方重視員警風紀，涉及違法違紀案件，即依法嚴查究辦，秉持不掩飾、不護短、不庇縱態度，杜絕警紀案件發生。
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