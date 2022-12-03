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火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

影／火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警， 一間透天厝二、三樓冒出濃煙，火勢雖在20分鐘內控制，但在3樓的劉姓姊弟三人，被發現時都已無生命徵象，送醫仍宣告不治，火警原因待調查。

不幸遇難的姊弟3人，是讀國三的大姊、小五的男童及小三的妹妹；火災發生前，遇難的男童還外出幫家人買便當，但不久就發生火警釀成3死，讓人唏噓。

苗栗縣消防局表示，中午12點46分接獲火警通報，消防人車趕到後，發現二、三樓冒出濃煙，研判火勢由二樓臨街的房間往三樓延燒，火勢在20分鐘控制，進行殘火處理，但受困三樓房內的姊弟3人被發現時已無生命徵象，送往苗栗市大千綜合醫院搶救，但下午3點多仍宣告不治。

劉姓屋主家裡從事外燴、粽子製作生意，今天來幫工的吳姓婦人說，中午時她在騎樓清洗用具，姊弟的祖母也在騎樓包月桃粽，中午時男童還出門幫大家買便當回來，不料孩子祖母的便當還沒吃完，就聽見對面鄰居大喊冒煙，才知樓上發生火警。

當時姊弟的父親在一樓看電視，祖父在三樓後側房間午休，劉姓姊弟在三樓臨街的房間，火勢熄滅後，消防人員發現姊、妹兩人倒在門內、門外，男童在床上用棉被蓋住躲藏，但都已無呼吸、心跳，身上還有燒燙傷。

消防人員研判，屋內都是木板隔間，火勢應該是從二樓臨街房間開始往上延燒，當時住三樓後側房內的祖父被嗆醒，距樓梯口近，趕緊逃生。

鄰人說，三姊弟的父母已離異，和祖父母、父親同住，姊弟三人每天出門上學前，見人都會打招呼，晚上倒垃圾也會碰面問候，沒想到會發生不幸，讓人不捨。

這起火警釀成三死悲劇，消防人員下午已展開初步火場調查，警方也帶回相關人士 詢問調查中。

苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇，火警發生時姊弟的祖母在騎樓包月桃粽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇，火警發生時姊弟的祖母在騎樓包月桃粽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影
銅鑼鄉永樂路中午發生火警，釀成姊弟三人死亡悲劇，火警發生時3人的祖母在騎樓包月桃粽， 便當還沒吃完就傳出火警。記者胡蓬生／攝影
銅鑼鄉永樂路中午發生火警，釀成姊弟三人死亡悲劇，火警發生時3人的祖母在騎樓包月桃粽， 便當還沒吃完就傳出火警。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，不幸釀成姊弟三人死亡的悲劇。記者胡蓬生／攝影

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