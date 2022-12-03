快訊

難忍張蘭造謠抹黑！大S霸氣出示「兩億帳款明細」打臉

蔡適應博、碩士論文指導教授曝光 兩位都是政界大咖

火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

苗栗銅鑼民宅火警3姊弟身亡 鄰居嘆有禮貌乖小孩

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣銅鑼鄉永樂路民宅今天發生火警，分別就讀國中小的3名姊弟受困屋內，消防人員尋獲時已無生命跡象，經送醫搶救均不治；鄰居感嘆3個小孩都懂事、有禮貌，竟遭此不幸。

銅鑼鄉永樂路一處3樓透天厝下午1時許發生火警，濃煙不斷從2、3樓竄出，苗栗縣消防局獲報趕往灌救時，劉姓屋主焦急告知消防隊員，原本在3樓房間睡午覺，被濃煙嗆醒後趕緊逃生，但尚有3名孫子女還受困屋內，下落不明。

經消防隊控制火勢入內搜尋，搜救人員在3樓前側房間門口陸續發現3名姊弟，其中15歲姊姊、10歲妹妹倒臥房門口附近，另外，12歲的弟弟蜷縮在房間床上並以棉被蓋住全身，3人被救出時均呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救後均宣告不治。

3名姊弟分別就讀國三、小五及小三。附近鄰居指出，劉姓屋主平日從事外燴生意，家中平日就是屋主夫妻和兒子及3名孫子女，火警發生時，阿嬤在1樓騎樓包粽子，兒子在屋內看電視，因對面鄰居發現劉家樓上冒出陣陣濃煙提醒詢問後，眾人才趕緊報警。

鄰居感嘆說，3名小朋友都懂事乖巧，也都有禮貌，看到老人家會主動叫「阿婆」並打招呼說「嗨」，姊弟們平日也會一起幫忙倒垃圾，沒想到竟發生這種不幸。

苗栗縣消防局第一大隊副大隊長蘇智遠表示，屋內2、3樓房間多是以木質隔間，由於2樓燃燒狀況較嚴重，不排除火勢從2樓開始延燒，確切情況仍待進一步火場鑑識確認；另因屋主房間位置較接近樓梯口，被濃煙嗆醒後迅速從3樓樓梯往下逃生，但3姊弟房間在前側，且都加裝鐵窗，可能因濃煙太大，無法及時脫逃。

房間

延伸閱讀

苗栗銅鑼住家火警竄濃煙！3小姊弟送醫不治 祖父嗆醒報的案

苗栗火車頭園區第一階段完工 鐵道一村變身文創小舖

苗栗銅鑼民宅火警 2人救出無生命跡象1人仍失聯

苗栗銅鑼三層樓透天厝火警 國中小姊弟3人無生命徵象

相關新聞

影／火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警， 一間透天厝二、三樓冒出濃煙，火勢雖在20分鐘內控制，但在3樓的劉姓姊弟三人...

男撐家計中風病倒 賣地顧妻竟遭對方侵占千萬

桃園一名賴姓男子與妻結婚多年且育有3名子女，因家中經濟全靠他，2019年5月中風病倒，治療後留有嚴重後遺症。他為了照顧家...

旁人勸婦不聽 ATM轉匯5筆37萬 這下血汗錢沒了

新北市五股區蕭姓婦人，昨天（2日）晚上依照詐騙集團指示，前往工商路一家銀行ATM，操作轉匯5筆共37萬元，後方排隊民眾見...

桃園10歲女童過馬路遭撞死 家屬PO臉書求監視器要真相

桃園中壢昨傍晚發生10歲陳姓女童欲由行穿線過馬路，遭右轉的遊覽車撞上，又被另一輛轎車輾壓，傷重送醫不治。女童家屬也在臉書...

苗栗銅鑼三層樓透天厝火警 國中小姊弟3人無生命徵象

苗栗縣銅鑼鄉永樂路今天中午12點46分左右發生住宅火警，一幢三層樓的透天厝住宅起火，目前火場已發現一男兩女共3名國小、國...

桃園7旬翁開車被撞翻 波及路旁違停車 2人輕傷

53歲林姓男子今上午駕駛轎車行經桃園平鎮延平路三段與新光路口，疑在變換車道時，撞翻右側直行轎車，波及路邊違停白色轎車，造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。