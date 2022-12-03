苗栗銅鑼民宅火警3姊弟身亡 鄰居嘆有禮貌乖小孩

苗栗縣銅鑼鄉永樂路民宅今天發生火警，分別就讀國中小的3名姊弟受困屋內，消防人員尋獲時已無生命跡象，經送醫搶救均不治；鄰居感嘆3個小孩都懂事、有禮貌，竟遭此不幸。

銅鑼鄉永樂路一處3樓透天厝下午1時許發生火警，濃煙不斷從2、3樓竄出，苗栗縣消防局獲報趕往灌救時，劉姓屋主焦急告知消防隊員，原本在3樓房間睡午覺，被濃煙嗆醒後趕緊逃生，但尚有3名孫子女還受困屋內，下落不明。

經消防隊控制火勢入內搜尋，搜救人員在3樓前側房間門口陸續發現3名姊弟，其中15歲姊姊、10歲妹妹倒臥房門口附近，另外，12歲的弟弟蜷縮在房間床上並以棉被蓋住全身，3人被救出時均呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救後均宣告不治。

3名姊弟分別就讀國三、小五及小三。附近鄰居指出，劉姓屋主平日從事外燴生意，家中平日就是屋主夫妻和兒子及3名孫子女，火警發生時，阿嬤在1樓騎樓包粽子，兒子在屋內看電視，因對面鄰居發現劉家樓上冒出陣陣濃煙提醒詢問後，眾人才趕緊報警。

鄰居感嘆說，3名小朋友都懂事乖巧，也都有禮貌，看到老人家會主動叫「阿婆」並打招呼說「嗨」，姊弟們平日也會一起幫忙倒垃圾，沒想到竟發生這種不幸。

苗栗縣消防局第一大隊副大隊長蘇智遠表示，屋內2、3樓房間多是以木質隔間，由於2樓燃燒狀況較嚴重，不排除火勢從2樓開始延燒，確切情況仍待進一步火場鑑識確認；另因屋主房間位置較接近樓梯口，被濃煙嗆醒後迅速從3樓樓梯往下逃生，但3姊弟房間在前側，且都加裝鐵窗，可能因濃煙太大，無法及時脫逃。