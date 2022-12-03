旁人勸婦不聽 ATM轉匯5筆37萬 這下血汗錢沒了
新北市五股區蕭姓婦人，昨天（2日）晚上依照詐騙集團指示，前往工商路一家銀行ATM，操作轉匯5筆共37萬元，後方排隊民眾見她連續轉匯，詢問後告知恐被詐騙，但蕭婦堅持不信，警方到場以案例苦勸，婦人才恍然大悟，沒再繼續匯錢，保住剩餘的血汗錢。
經調查，蕭姓婦人（51歲）昨天（2日）晚上約莫6時許，在新北市五股區家中，接到一通自稱是銀行人員來電，對方指稱她帳戶可能遭到盜用，要她利用ATM轉帳匯至指定帳戶。
蕭婦不疑有他，獨自前往工商路一家銀行，旋即操作行內ATM機台，陸續轉匯出5筆共37萬。排在蕭婦後方的民眾，見她一邊持手機與人通話，話語間像似詢問蕭婦回對方「我某某銀行還有美金定存」「我下一步驟要怎麼操作」等話。
後方民眾好意提點蕭婦恐遇詐騙，怎奈，蕭婦堅信自己沒有被騙，欲持續操作轉匯，隨後說著電話，往外騎車離開。民眾深怕她積蓄被騙光尾後跟去，果然發現她又到其他銀行AVM操作轉匯，只好報警協助，並將過程上傳臉書社群。
轄區警方獲報派員迅速趕抵，經了解後告知蕭婦，這是詐騙集團慣用伎倆，並以實際案例輔助說明，蕭婦聽後才恍然大悟認騙37萬，沒再繼續匯錢，保住剩餘的血汗錢。警方指出，目前已通報165，並將相關詐欺帳戶設定為警示帳戶，同時循線追緝這些不法分子到案說明。
在接到電話指稱蕭婦帳戶可能遭到盜用，後續又有自稱銀行人員要求她匯款至其他帳戶，蕭婦不疑有他前往銀行操作ATM，共匯出5筆總計37萬元。一旁民眾勸說蕭婦這是詐騙，但蕭婦並不相信，民眾立即報警求助。蘆洲警方獲報到場，經苦勸後才讓蕭婦相信遭到詐騙，保住剩餘的血汗錢。
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