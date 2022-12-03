桃園7旬翁開車被撞翻 波及路旁違停車 2人輕傷
53歲林姓男子今上午駕駛轎車行經桃園平鎮延平路三段與新光路口，疑在變換車道時，撞翻右側直行轎車，波及路邊違停白色轎車，造成73歲張姓駕駛及67歲胡姓女乘客身上多處擦挫傷。警方到場對2人實施酒測，皆為0，詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。
警方調查，今上午10時6分許，延平路三段與新光路口宋屋國小附近發生車禍，當時林男開車由內側車道欲變換車道時與右後方直駛而來的張翁車發生擦撞，造成張翁失控，座車翻了一圈半，還撞上路邊違停的一輛白色轎車。
林男的車因這場車禍有些許擦傷，不過張翁轎車受損嚴重，後擋風玻璃也因此碎裂，車內雜物及碎片散落一地，張翁和胡婦身上多處擦、挫傷，幸好無大礙。白車左方後照鏡則被撞壞、車身凹毀，車上沒人。
警方到場替雙方駕駛實施酒測，酒測值皆為0，詳細肇事原因，調查釐清中。警方呼籲，駕駛人除應遵守相關交通法令外，變換車道應禮讓直行車先行，以避免發生事故，造成傷亡。
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