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桃園10歲女童過馬路遭撞死 家屬PO臉書求監視器要真相

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢昨傍晚發生10歲陳姓女童欲由行穿線過馬路，遭右轉的遊覽車撞上，又被另一輛轎車輾壓，傷重送醫不治。女童家屬也在臉書PO文尋求協助，因家屬友人到場詢問遊覽車司機，對方竟然說他沒撞到，且未等到警察到場就離開，因此希望能有更多的監視器影像，能讓他們釐清真相。

昨傍晚5時43分許，54歲的吳姓遊覽車司機，沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，不慎碰撞穿越人行道的女童，女童倒地後，遭63歲的曾姓轎車駕駛輾壓，到院前已無生命跡象，而吳男未等警方到場後便肇事逃逸，2駕駛最後酒測值皆為0，警詢後吳男依過失致死及肇事逃逸2罪嫌，曾男則依過失致死罪嫌，送往桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

女童家屬表示，個性開朗的女童平時就會跟同學一同走路回家，昨天下午5時30分上完課後輔導課程，由媽媽友人接送，但因友人晚到，女童便自行回家，怎料過馬路時竟發生憾事。

校方指出，校方第一時間得知就有給予協助，因昨天是周五，因此同學大多還不知情，目前整起車禍已進入司法程序，將等待真相結果。學校今天有召開緊急應變會議，已積極連絡專業單位，給學生做心理安撫，全校的老師及家長將善盡責任，守護學生安全。

女童家屬也PO臉書希望能協尋監視器畫面，因女童先被右轉遊覽車撞倒，又被同為的右轉的轎車撞到於車下，由於遊覽車很高，監視器死角拍不到當時二次輾壓在女童身上的轎車情況，而遊覽車已移動，轎車行車記錄器又剛好故障，所以沒有辦法看到車禍當時現場狀況，只能看到遊覽車第一次撞擊時的畫面，因此希望有行車記錄器畫面，需要一個真相。

昨傍晚5時許，桃園中壢區54歲的吳姓遊覽車駕駛，沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，不慎碰撞穿越人行道的10歲陳姓女童。記者翁唯真／翻攝
昨傍晚5時許，桃園中壢區54歲的吳姓遊覽車駕駛，沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，不慎碰撞穿越人行道的10歲陳姓女童。記者翁唯真／翻攝
中壢10歲女童昨遭遊覽車撞到及轎車輾壓，傷重不治，家屬PO臉書希望有更多行車紀錄器能得到真相。記者翁唯真／翻攝
中壢10歲女童昨遭遊覽車撞到及轎車輾壓，傷重不治，家屬PO臉書希望有更多行車紀錄器能得到真相。記者翁唯真／翻攝

遊覽車 監視器 桃園

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