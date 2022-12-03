桃園10歲女童過馬路遭撞死 家屬PO臉書求監視器要真相

桃園中壢昨傍晚發生10歲陳姓女童欲由行穿線過馬路，遭右轉的遊覽車撞上，又被另一輛轎車輾壓，傷重送醫不治。女童家屬也在臉書PO文尋求協助，因家屬友人到場詢問遊覽車司機，對方竟然說他沒撞到，且未等到警察到場就離開，因此希望能有更多的監視器影像，能讓他們釐清真相。

昨傍晚5時43分許，54歲的吳姓遊覽車司機，沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，不慎碰撞穿越人行道的女童，女童倒地後，遭63歲的曾姓轎車駕駛輾壓，到院前已無生命跡象，而吳男未等警方到場後便肇事逃逸，2駕駛最後酒測值皆為0，警詢後吳男依過失致死及肇事逃逸2罪嫌，曾男則依過失致死罪嫌，送往桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

女童家屬表示，個性開朗的女童平時就會跟同學一同走路回家，昨天下午5時30分上完課後輔導課程，由媽媽友人接送，但因友人晚到，女童便自行回家，怎料過馬路時竟發生憾事。

校方指出，校方第一時間得知就有給予協助，因昨天是周五，因此同學大多還不知情，目前整起車禍已進入司法程序，將等待真相結果。學校今天有召開緊急應變會議，已積極連絡專業單位，給學生做心理安撫，全校的老師及家長將善盡責任，守護學生安全。