新北新莊4處路段科技執法舉發224件 計罰27.7萬

新北市16處科技執法上路，截至昨天為止，新莊警共舉發244件違規事實，圖為新莊區中正與中環路口新增路段。記者曾伯愷／翻攝 12月1日新北市16處科技執法開始，截至昨天為止，新莊警分局轄內增設4處路段，5大類違規事項共舉發244件違規事實，新莊警分局依「道交管理處罰條例」第45、48、53、56條之規定舉發，提醒民眾新北市16處路段科技執法已上路，用路人要遵守交通相關規定，以免受罰。

新莊警方指出，為了防制事故發生，新北市政府交通局在新莊中正路沿線四大路口建置科技執法設備，針對闖紅燈、不禮讓行人、跨越雙黃線、車輛行駛人行道、違規停車等多項違規，將自動偵測舉發違規車輛，12月1日起正式實施執法。

包括新「中正路與中環路口 」、「中正路與新泰路口」、「中正路與大觀街口 」及「中正路與思源路口」分別針對「闖紅燈、不禮讓行人、跨越雙黃線、違規臨時停車及車輛行駛人行道」等多違規行為予以舉發。民眾切記要遵循相關交通規定行駛，否則依「道路交通管理處罰條例」相關規定，用路人最高恐被罰處600元以上、5400元以下之罰鍰。

根據新莊警方統計至2日中午，針對科技執法4處新增路段，仍有用路人涉及5大類交通違規，共舉發244件違規事實，計罰上限約27萬7580元罰鍰。

包括闖紅燈19件（依道路交通管理處罰條例53條1項1款罰處1800元以上5400元以下之罰鍰）、機車行駛人行道2件（依道路交通管理處罰條例45條1項6款，罰處600元以上、1800以下罰鍰）、未禮讓行人7件（道路交通管理處罰條例48條2項，罰處1200元以上、3600元以下罰鍰

以及跨越雙黃線73件（道路交通管理處罰條例45條1項3款，罰處600元到1800元罰鍰），違規停車124件（道路交通管理處罰條例56條1項，罰處600元以上、1200元以下罰鍰）警方呼籲用路人，民眾切記要遵循相關交通規定行駛，否則最高恐被罰處5400元以下、600元以上之罰鍰。