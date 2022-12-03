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台東離譜酒駕又超載自撞護欄 車上10人有1人輕傷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

肇事車輛打橫在路中央，車頭毀損，保險桿掉落一旁地面。圖／大武警分局提供
肇事車輛打橫在路中央，車頭毀損，保險桿掉落一旁地面。圖／大武警分局提供
台東南迴公路375.7公里太麻里段，今天凌晨發生1輛自小客車自撞護欄事故，離譜的是車上搭載5名大人及5名小孩，駕駛疑酒駕上路，車上僅1人輕傷送醫。警方進一步調查事故原因外，並將王姓男駕駛依公共危險罪移送地檢署偵辦。

這起自撞事故發生在今天凌晨2點52分左右，王姓男駕駛駕駛自小客車由南向北行駛，行經南迴公路375.7公里太麻里段不明原因自撞護欄，車輛打橫在路中央，路經民眾發現立即打電話報警。警方據報會同消防隊救護車趕抵現場。

警方抵達現場時，發現事故車輛車頭毀損，保險桿掉落地面，但令警方傻眼的是這台車含王姓駕駛在內竟搭載5名大人及5名小孩，僅副駕駛座的蔡姓女子受輕傷，送往台東馬偕醫院治療，而王男則散發酒氣，經醫院抽血，換算酒測值為0.67毫克。

據了解，住在知本溫泉區的王男，昨晚載著家人及友人去太麻里鄉找朋友，凌晨返回住家途中，可能不剩酒力，才會撞上護欄。警方除開罰王男違規超載外，也依觸犯公共危險罪移送地檢署偵辦，同行大人連坐開罰，並再次呼籲千萬不要酒後開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東南迴公路375.7公里太麻里段，今天凌晨發生1輛自小客車自撞護欄事故，離譜的是車上搭載5名大人及5名小孩，駕駛疑酒駕上路，車上1人輕傷送醫。圖／大武警分局提供
台東南迴公路375.7公里太麻里段，今天凌晨發生1輛自小客車自撞護欄事故，離譜的是車上搭載5名大人及5名小孩，駕駛疑酒駕上路，車上1人輕傷送醫。圖／大武警分局提供

台東 酒駕

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