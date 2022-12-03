苗栗銅鑼住家火警竄濃煙！3小姊弟送醫不治 祖父嗆醒報的案

苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警， 就讀國中小的三姊弟被發現都已無生命徵象，送醫搶救。圖／苗栗縣消防局提供 苗栗縣銅鑼鄉永樂路中午12點多發生住宅火警，火勢雖在20分鐘內但控制，但消防人員入屋搜尋，卻發現年齡10到15歲的三姊弟都已無生命徵象，目前都已送往苗栗市大千綜合醫院搶救，下午3點多宣告不治，起火原因待調查。

消防局表示，火警發生後，二、三樓都相繼冒出濃煙並起火，家中年約70歲的祖父當時在睡午覺，被嗆醒趕緊報案。消防人員趕到後，20分鐘將火勢控制進行殘火處理，不料在火場陸續發現就讀國中三年級、國小五年級及四年級的兩名姊姊及弟弟失去生命徵象。

【中央社／苗栗縣3日電】

苗栗縣銅鑼鄉永樂路一間民宅今天中午發生火警，屋主3名就讀國中小的孫子女一度受困，被警消救出時皆呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救；起火原因仍待調查。

苗栗縣消防局第一大隊副大隊長蘇智遠表示，中午12時49分接獲報案，銅鑼鄉永樂路民宅發生火警，隨即派遣銅鑼、公館、苗栗等多個分隊前往搶救，抵達現場為3樓加蓋鐵皮屋的透天厝，2、3樓皆已起火並冒出濃濃黑煙，屋內有3人受困。

經消防隊員布水線灌救控制火勢，先後救出分別就讀國三、國小五年級和三年級的3名姊弟（2女1男），3人救出時皆呈OHCA（到院前心肺功能停止），送往苗栗大千醫院搶救。

蘇智遠指出，根據屋主陳述，原本在3樓後側房間睡午覺，被濃煙嗆醒後趕緊報案，但3名孫子女未及時逃出；火警原因及詳細狀況仍待進一步釐清。

苗栗縣長徐耀昌秘書李瑞廷到場關切，他表示，屋主平日從事外燴生意，據了解，家中平日就是阿公阿嬤和3名孫子女，兒子偶爾回來，豈料發生意外。