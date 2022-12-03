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泥醉女闖他人家遇警管束 反咬員警一口遭打臉

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄1名女子昨晚喝得泥醉，闖男友人家邀喝酒遭拒，竟情緒失控。警方據報趕赴管束她，不料卻遭她在臉書留言反咬一口，稱員警打她還上手銬，但警方調閱員警執勤密錄畫面對她打臉，女子也即刪除留言。

據了解，昨天晚間近9點，張簡女子（49歲）到高雄市苓雅區尚武路陳姓男友人家，邀陳喝酒被拒，發生糾紛，員警據報趕去陳宅，發現陳正壓制泥醉的張簡女子，員警才對泥醉女上手銬帶回派出所保護管束。

女子因酒醉在派出所嘔吐，警方趕緊找救護車送她到國軍高雄總醫院，醫護人員預防女子自傷或傷人，另行保護措施。不料，她事後卻不滿遭警方及醫護人員管束，發文抱怨「警察大打人強壓上首（手）銬」。

警方獲悉，訪談報案人、醫護人員並調閱密錄器畫面佐證，認為員警依警察職權行使法，對女子執行保護管束，執法過程查無不當，力挺員警依法執勤、勇於執法。張簡女子也即刪除留言。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將張簡女子（左下）扶上擔架送醫。記者林保光／翻攝
警方將張簡女子（左下）扶上擔架送醫。記者林保光／翻攝

醫護人員 警察 國軍

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