大型車事故頻傳 台南警列8大違規項目大執法
近來有聯結車行經台南柳營路段轉彎時，不慎將車上大型鋼圈甩落地面，另聯結車經近大灣交流道未注意道路限高，載運貨櫃撞上限高門架，動彈不得，台南警方及監理站昨天選在砂石車頻繁行駛小東、大同路等路段加強攔檢稽查，舉發過磅超載1件、違規停車3件、號牌汙穢1件。
台南市警一分局指出，為維護大型車行車秩序，警方列8大項目為取締重點，分別為未裝設行車視野輔助系統及行車紀錄器；貨物超過規定長度、寬度、高度；載運整體物品違規；超載；轉彎未依規定；闖紅燈；違規停車；未依規定申請路權。
第一分局昨天下午聯合交通警察大隊、台南監理站執行移動式過磅勤務，針對砂石車（大型貨車）頻繁行駛的小東路、大同路、林森路、中華東路等路段加強攔檢稽查。警方指出，勤務共出動23名警力，計攔查6件，過磅超載1件、違規停車3件、號牌汙穢1件，
第一分局統計，今年迄今，累計舉發352件大型車交通違規，其中超載計37件、未申請路權行駛計145件、違規停車計108件、未依規定裝設行車記錄器視野輔助系統計23件等。
分局長方國璽呼籲，大型車駕駛人遵守交通規則為本分，一般道路使用者也需要遵守相關交通規則，並提升防禦性駕駛觀念，主動遠離大型車輛，保持適當距離，避免憾事發生。
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