平溪十分老街掉落爆竹砸傷遊客 警追施放者最高罰15萬

今天上午近9點，有人在新北市平溪區十分老街南山橋上燃放升空類爆竹，一名男子經過時，被墜落的爆竹砸傷左手背。消防局到場了解，發現地面留有施放殘骸碎屑，將追查施放者，依違反新北市爆竹煙火施放管制辦法，最高可開罰15萬元。

消防局第六大隊今天上午近9點獲報，有遊客在平溪區十分老街南山橋上遭爆竹煙火砸傷，派遣第六救災救護大隊平溪分隊前往救護，將一名62歲傷者送醫，傷者左手手背遭升空類爆竹墜落擦挫傷，送往八堵礦工醫院。

由於傷者是一般遊客，消防局到場後現場發現，地面留有已施放完畢爆竹的殘骸碎屑。施放者涉嫌違反新北市爆竹煙火施放管制辦法第6條，爆竹煙火應依其產品使用說明進行施放，得依爆竹煙火管理條例第29條處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

新北市政府消防局第六救災救護大隊大隊長莊渝淵呼籲，燃放爆竹煙火，請牢記安全四要素，保護自身及周遭安全。第一、要依照產品使用說明施放；第二、未滿12歲的兒童施放應由大人陪同，並且禁止施放「飛行類」、「升空類」和「摔炮類」的煙火。