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機車破胎「顧路」 騎士佛系求救竟呆坐路旁念經 還真出現活菩薩

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄30歲吳姓男子日前騎車行經楠梓區右昌街與民昌街口時，機車不明原因爆胎，無法行駛；加上他手機沒電，求助無門，竟呆坐在一旁持佛珠念經，祈求菩薩保佑脫困，一旁民眾見狀，上前關心，並替他報案。員警獲報到場，協助吳男聯絡車行，更自掏腰包讓他補胎，才化解尷尬的破胎窘境。

楠梓分局右昌派出所年11月30日中午11時，接獲民眾報案稱，有人機車爆胎，在楠梓區右昌街與民昌街口需要協助。

警方獲報派員趕抵現場，發現吳男呆坐一旁持佛珠念經請求菩薩保佑脫困；經員關切後，得知他從三民區出發到楠梓區突然爆胎，加上身上沒帶錢，手機又剛好沒電，在求助無門的情況下，才會無奈尋求信仰，祈求奇蹟降臨。

所幸，有熱心民眾提他報警，員警也幫吳男聯絡車行，並自掏腰包幫他補胎，才化解機車破胎「顧路」的尷尬窘境，事後吳也不斷向警方道謝，還說警察及時地出現就宛如菩薩降臨。

高雄30歲吳姓男子機車爆胎，路人見狀協助報案，熱心警幫忙聯繫車行還自掏腰包幫吳男補胎。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲吳姓男子機車爆胎，路人見狀協助報案，熱心警幫忙聯繫車行還自掏腰包幫吳男補胎。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲吳姓男子機車爆胎，路人見狀協助報案，熱心警幫忙聯繫車行還自掏腰包幫吳男補胎。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲吳姓男子機車爆胎，路人見狀協助報案，熱心警幫忙聯繫車行還自掏腰包幫吳男補胎。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲吳姓男子機車爆胎，路人見狀協助報案，熱心警幫忙聯繫車行還自掏腰包幫吳男補胎。記者陳弘逸／翻攝
高雄30歲吳姓男子機車爆胎，路人見狀協助報案，熱心警幫忙聯繫車行還自掏腰包幫吳男補胎。記者陳弘逸／翻攝

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