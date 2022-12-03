機車破胎「顧路」 騎士佛系求救竟呆坐路旁念經 還真出現活菩薩
高雄30歲吳姓男子日前騎車行經楠梓區右昌街與民昌街口時，機車不明原因爆胎，無法行駛；加上他手機沒電，求助無門，竟呆坐在一旁持佛珠念經，祈求菩薩保佑脫困，一旁民眾見狀，上前關心，並替他報案。員警獲報到場，協助吳男聯絡車行，更自掏腰包讓他補胎，才化解尷尬的破胎窘境。
楠梓分局右昌派出所年11月30日中午11時，接獲民眾報案稱，有人機車爆胎，在楠梓區右昌街與民昌街口需要協助。
警方獲報派員趕抵現場，發現吳男呆坐一旁持佛珠念經請求菩薩保佑脫困；經員關切後，得知他從三民區出發到楠梓區突然爆胎，加上身上沒帶錢，手機又剛好沒電，在求助無門的情況下，才會無奈尋求信仰，祈求奇蹟降臨。
所幸，有熱心民眾提他報警，員警也幫吳男聯絡車行，並自掏腰包幫他補胎，才化解機車破胎「顧路」的尷尬窘境，事後吳也不斷向警方道謝，還說警察及時地出現就宛如菩薩降臨。
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