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驚悚！10歲女童過馬路遭遊覽車撞、又被轎車輾 送醫不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區10歲陳姓女童昨天傍晚5時許，跑步穿越吉林北路和文中路口的斑馬線，遭54歲的吳姓司機駕駛的遊覽車擦撞倒地，隨後再遭63歲曾姓男子駕車輾過，送醫不治。

吳男未等警方到場後便肇事逃逸，2駕駛最後酒測值皆為0毫克。警詢後吳男依過失致死及肇事逃逸2罪嫌，曾男則依過失致死罪嫌，送往桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

吳男昨傍晚5時43分許，吳男沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，而陳女以快跑方式欲由行人穿越道穿越道路至對向，而吳男遊覽車右側不慎撞上陳女，陳女倒地後，被另一輛行經的曾男輾壓，造成陳女肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，送部立桃園醫院搶救，到院前已無生命跡象，於昨晚6時54分許宣告急救無效。

事發過後，吳男停在路旁查看，但未待警方到場則駕車駛離現場，涉嫌肇事逃逸，警方事後通知吳男到案說明，並實施酒測，酒測值為0；而曾男則待警方到場後，對其實施酒測，酒測值為0。

中壢警詢後，將吳男依過失致死及肇事逃逸2罪嫌，曾男則依過失致死罪嫌，雙雙移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

昨傍晚5時許，桃園中壢區54歲的吳姓遊覽車駕駛，沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，不慎碰撞穿越人行道的10歲陳姓女童。記者翁唯真／翻攝
昨傍晚5時許，桃園中壢區54歲的吳姓遊覽車駕駛，沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，不慎碰撞穿越人行道的10歲陳姓女童。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢吳男沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，而陳女以快跑方式欲由行人穿越道穿越道路至對向，而吳男遊覽車右側不慎撞上陳女。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢吳男沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，而陳女以快跑方式欲由行人穿越道穿越道路至對向，而吳男遊覽車右側不慎撞上陳女。記者翁唯真／翻攝

酒測 部立桃園醫院 遊覽車

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