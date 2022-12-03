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驚悚！10歲女童過馬路遭遊覽車撞、又被轎車輾 送醫不治
桃園市中壢區10歲陳姓女童昨天傍晚5時許，跑步穿越吉林北路和文中路口的斑馬線，遭54歲的吳姓司機駕駛的遊覽車擦撞倒地，隨後再遭63歲曾姓男子駕車輾過，送醫不治。
吳男未等警方到場後便肇事逃逸，2駕駛最後酒測值皆為0毫克。警詢後吳男依過失致死及肇事逃逸2罪嫌，曾男則依過失致死罪嫌，送往桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。
吳男昨傍晚5時43分許，吳男沿吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，而陳女以快跑方式欲由行人穿越道穿越道路至對向，而吳男遊覽車右側不慎撞上陳女，陳女倒地後，被另一輛行經的曾男輾壓，造成陳女肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，送部立桃園醫院搶救，到院前已無生命跡象，於昨晚6時54分許宣告急救無效。
事發過後，吳男停在路旁查看，但未待警方到場則駕車駛離現場，涉嫌肇事逃逸，警方事後通知吳男到案說明，並實施酒測，酒測值為0；而曾男則待警方到場後，對其實施酒測，酒測值為0。
中壢警詢後，將吳男依過失致死及肇事逃逸2罪嫌，曾男則依過失致死罪嫌，雙雙移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。
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