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影／倉庫旁燒雜物引火警 金門消防局出動7車16人滅火

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金城鎮金門城的某民宅附近今天上午發生廢棄物火警，因天乾物燥且民眾第一時間無法自行撲滅火勢，現場雜物燃燒，火勢越來越大，險波及現場1間倉庫，一早的濃煙也讓村莊的民眾都嚇壞，消防局出動7車16人前往救災，在3分鐘內就將火勢控制，燃燒面積約5平方公尺，無人員傷亡，起火原因還在釐清中。

金門縣消防局表示，上午8時20分接獲民眾報案，在金門城某民宅旁，因民眾燃燒紙屑及廢棄物，火勢波及一旁倉庫，消防局據報後立即由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊金城、金寧分隊，出動各式消防車7輛及消防人員16名趕往救災。

消防人員表示，因火警現場位於村莊內部，道路狹小，戴紹恩指揮車輛佈署立即出水搶救，火勢於8時32分受到控制，8時33分撲滅，並於8時55分殘火處理完畢，現場延燒放置倉庫內之農用機具及雜物，面積約5平方公尺，無人員傷亡。

消防局也呼籲，民眾勿任意燃燒雜草及垃圾，而使用火源時應記得「人離火熄」，室內（外）空間應避免堆積大量雜物，徒增火災發生風險，平時做好減災防災工作，以減少人員傷亡及財物損失。

金門城的某民宅附近今天發生廢棄物火警，消防局出動人員前往救災，在3分鐘內就將火勢控制。圖／金門縣消防局提供
金門城的某民宅附近今天發生廢棄物火警，消防局出動人員前往救災，在3分鐘內就將火勢控制。圖／金門縣消防局提供
金門城今天上午發生一起火警，消防人員到場灌救。圖／金門縣消防局提供
金門城今天上午發生一起火警，消防人員到場灌救。圖／金門縣消防局提供
金門城的某民宅附近今天發生廢棄物火警，一早的濃煙讓村莊的民眾都嚇壞，消防局出動7車16人前往救災，在3分鐘內就將火勢控制。圖／金門縣消防局提供
金門城的某民宅附近今天發生廢棄物火警，一早的濃煙讓村莊的民眾都嚇壞，消防局出動7車16人前往救災，在3分鐘內就將火勢控制。圖／金門縣消防局提供

金門 廢棄物

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