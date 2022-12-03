快訊

論文事件影響爭黨魁？鄭文燦：學術坦然面對 政治回歸其他標準

影／超狂！影城開幕爆米花裝好裝滿 有人直接搬水塔到場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩車相撞飛落農田四輪朝天 路人戲稱像擲筊幸運都輕傷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣兩輛車昨天行駛在元長鹿寮村一處產業道路，未減速慢行注意對方來車，在路口相撞翻落田裡，兩車雙雙在田裡四輪朝天，有路人戲稱像在廟裡擲筊「博了笑杯」，果然很幸運兩車駕駛僅受擦挫傷，酒測也均未酒駕，因肇事地點為無號誌產業道路，警方進一步釐清事故相關責任。

虎尾分局指出，今晨約7時50分，廖姓男子（27歲）駕駛黑色轎車，沿鹿寮村產業道路，由南往北行駛，41歲的李姓駕駛灰色休旅車，由西往東行駛，兩車行經路口，因閃避不及撞在一起，因撞力大，兩車飛落路旁稻田，廖與李均只受擦挫傷，送醫均無大礙。

由於產業道路無號誌，一般民眾很難分辨釐清事故相關責任，虎尾分局第五組長黃春榮表示，因事故地點無交通號誌，也未分主支幹道，且雙方都為直行車，依道路交通安全規則規定，左方車應暫停讓右方車先行。全案後續交由該局交通小隊依A2體傷事故程序處理並釐清肇事責任歸屬。

此外，王姓男子駕駛白色小客車沿雲145乙線虎尾段由西向東往斗六方向行駛至省道台1線路口，於左轉台1線往莿桐時，疑似未遵守號誌指示，與對向沿145乙由西向東行駛潘姓男子駕駛紅色小客車，於行經路口時發生碰撞，駕駛雙方均未受傷，白色小客車乘客頭部挫傷送醫。

兩車相撞後翻覆摔落田裡，四輪朝天，兩車駕駛幸都受輕傷。圖／虎尾分局提供
兩車相撞後翻覆摔落田裡，四輪朝天，兩車駕駛幸都受輕傷。圖／虎尾分局提供
白色小客車沿雲145乙線虎尾段由西向東往斗六方向行駛至省道台1線路口，疑因未遵守號誌。圖／虎尾分局提供
白色小客車沿雲145乙線虎尾段由西向東往斗六方向行駛至省道台1線路口，疑因未遵守號誌。圖／虎尾分局提供

延伸閱讀

台中小黃疑因搶快左轉 台灣大道遭撞翻滾一圈衝上人行道

影／男與前妻吵架後駕車跑掉 華翠大橋衝撞路檢站警開槍逼停

影／台61線彰化段車禍 大貨車撞工程車3人受傷

影／屏東小客車闖紅燈撞綠燈直行車輛 85度C街邊店鐵門被撞破

相關新聞

驚悚！10歲女童過馬路遭遊覽車撞、又被轎車輾 送醫不治

桃園市中壢區10歲陳姓女童昨天傍晚5時許，跑步穿越吉林北路和文中路口的斑馬線，遭54歲的吳姓司機駕駛的遊覽車擦撞倒地，隨...

影／倉庫旁燒雜物引火警 金門消防局出動7車16人滅火

金門縣金城鎮金門城的某民宅附近今天上午發生廢棄物火警，因天乾物燥且民眾第一時間無法自行撲滅火勢，現場雜物燃燒，火勢越來越...

影／新北退休警家暴男撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

新北市周姓男子昨晚涉對妻子家暴，見海山警方到場，涉嫌駕車衝撞警車，一路往北市逃跑，闖北市警方臨檢站，遭萬華警方連開3槍才...

台南觀海橋下男性浮屍全身腫脹 研判死亡超過2天身分待查

台南市有漁民上午7時28分行經安南區觀海橋橋下處發現疑似有具浮屍，立即通報119，消防局救災救護指揮中心據報後出動人車及...

機車破胎「顧路」 騎士佛系求救竟呆坐路旁念經 還真出現活菩薩

高雄30歲吳姓男子日前騎車行經楠梓區右昌街與民昌街口時，機車不明原因爆胎，無法行駛；加上他手機沒電，求助無門，竟呆坐在一...

兩車相撞飛落農田四輪朝天 路人戲稱像擲筊幸運都輕傷

雲林縣兩輛車昨天行駛在元長鹿寮村一處產業道路，未減速慢行注意對方來車，在路口相撞翻落田裡，兩車雙雙在田裡四輪朝天，有路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。