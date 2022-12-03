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兩車相撞飛落農田四輪朝天 路人戲稱像擲筊幸運都輕傷
雲林縣兩輛車昨天行駛在元長鹿寮村一處產業道路，未減速慢行注意對方來車，在路口相撞翻落田裡，兩車雙雙在田裡四輪朝天，有路人戲稱像在廟裡擲筊「博了笑杯」，果然很幸運兩車駕駛僅受擦挫傷，酒測也均未酒駕，因肇事地點為無號誌產業道路，警方進一步釐清事故相關責任。
虎尾分局指出，今晨約7時50分，廖姓男子（27歲）駕駛黑色轎車，沿鹿寮村產業道路，由南往北行駛，41歲的李姓駕駛灰色休旅車，由西往東行駛，兩車行經路口，因閃避不及撞在一起，因撞力大，兩車飛落路旁稻田，廖與李均只受擦挫傷，送醫均無大礙。
由於產業道路無號誌，一般民眾很難分辨釐清事故相關責任，虎尾分局第五組長黃春榮表示，因事故地點無交通號誌，也未分主支幹道，且雙方都為直行車，依道路交通安全規則規定，左方車應暫停讓右方車先行。全案後續交由該局交通小隊依A2體傷事故程序處理並釐清肇事責任歸屬。
此外，王姓男子駕駛白色小客車沿雲145乙線虎尾段由西向東往斗六方向行駛至省道台1線路口，於左轉台1線往莿桐時，疑似未遵守號誌指示，與對向沿145乙由西向東行駛潘姓男子駕駛紅色小客車，於行經路口時發生碰撞，駕駛雙方均未受傷，白色小客車乘客頭部挫傷送醫。
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