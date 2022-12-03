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影／醉漢攔警車要求送回家被拒 竟涉嫌毆警成腦震盪法辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

自稱住基隆市安樂區藍姓男子，昨天酒後在新北市萬里漁港看到警方巡邏車經過，攔車要警察送他回家，沒想到被拒後涉嫌出拳毆打警察頭部，造成警腦震盪。警方將藍男逮捕，今依妨害公務、傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

藍姓男子攔巡邏要警察送他回家，被拒後涉嫌出拳毆打警察頭部。記者游明煌／翻攝
藍姓男子攔巡邏要警察送他回家，被拒後涉嫌出拳毆打警察頭部。記者游明煌／翻攝

金山警分局萬里分駐所謝姓警員，昨晚間在轄區執行巡邏勤務，巡經萬里漁港時，藍姓男子突然衝出來攔下警方巡邏車，警方馬上停下來，原以為他有事求助。

萬里分駐所副所長林育賢說，藍姓男子自稱家住基隆安樂區，要求警方載他返家，謝員表示他正在執行勤務中，無法離開萬里轄區送他到基隆回家。

警方指出，藍姓男子又要求警方代叫計程車，但萬里地區夜間計程車很少，也沒有UBER可叫。此時藍男忽然暴怒，突然冷不防出手，往謝姓警員頭部揮拳。警員遇襲立即以妨害公務現行犯逮捕帶回。

警方表示，謝姓警員因頭部遭受攻擊暈眩，前往台大醫院金山分院急診檢查，醫師診療有腦震盪情形，醫生囑咐宜多休息，近期不要劇烈運動。

金山警分局表示，巡邏車為公務使用，警方執勤期間有維護轄區治安狀況處理臨時事故之責，非有急難狀況無法供民眾私用，當時藍男並沒有急迫事項，不符載送原則，對於民眾攻擊警方暴行，依法究辦， 不容公權力受挑戰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

謝姓警員因頭部遭受攻擊暈眩，前往台大醫院金山分院急診檢查，醫師診療有腦震盪情形。記者游明煌／翻攝
謝姓警員因頭部遭受攻擊暈眩，前往台大醫院金山分院急診檢查，醫師診療有腦震盪情形。記者游明煌／翻攝

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