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影／護士連跑2銀樓！豪氣刷卡買5萬多元金飾 這下糗了
新北市高姓女子今年9月涉嫌持撿到的信用卡於一個小時內連跑兩間銀樓，豪氣刷卡買5萬多元金飾，失主接到銀行簡訊通知怒報案，警方11月循線查獲高女到案，日前依偽造文書罪嫌函送新北地檢署偵辦。
在新北市一間婦幼醫院擔任護士的高姓女子（43歲）在今年9月23日下午4時許，在永和區大馬路上撿到林姓女子所遺失的信用卡，一個小時內連跑永和區兩間銀樓，刷卡不手軟，挑選購買價值5萬多元的金飾。
信用卡失主也是擔任護士的林姓女子，突然連續接到兩筆銀行簡訊的刷卡消費通知，才驚覺信用卡不見還遭盜刷，氣急敗壞向警方報案。永和警方獲報後，調閱銀樓監視器畫面循線追查，今年11月初查出高女涉嫌重大，日前通知高女到案。
高女到案後坦承犯行，還說，事後覺得內疚，曾拿盜刷的金飾到其中一間銀樓退還。警詢後日前依偽造文書罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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