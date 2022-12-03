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影／南投1.5萬噸垃圾山火警 臭味四散居民喊：快受不了了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市累積垃圾1.5萬公噸，環保局正計畫明年4月前移除，未料，今天清晨垃圾暫置場火警，白色濃煙伴隨臭味四散，周邊居民叫苦連連。消防局配合清潔隊員以挖土機開挖防火線，撲滅火勢並降溫，初步控制火勢，希望能在兩天內將火警完全撲滅。

「早上臭死了，煙往我們山上飄過來」、「天啊！我要連上三天班了，這種臭味怎麼凍ㄟ條」，很多南投市民今天清晨都被一股燒焦臭味驚醒，出外一看八卦山山腰竄出白色濃煙，還散發垃圾臭味，清潔隊旁垃圾山疑似自燃引發火警。

南投市垃圾山今天上午火警，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供
南投市垃圾山今天上午火警，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供

南投縣消防局派出5輛消防車和20多名消防人員，配合清潔隊員分成三路滅火，清潔隊以挖土機開挖防火線，並配合挖開垃圾堆避免內部繼續悶燒，上午初步控制火勢，燃燒面積在500平方公尺，後續將由清潔隊配合消防局持續滅火。

南投市清潔隊暫置垃圾約1萬5千公噸，打包區1萬7千公噸，市公所和縣府環保局這兩年加緊垃圾處理。南投市日產60公噸垃圾，清運能量不到6公噸。環保局9月開始垃圾山清除計畫，積極增加轉運量，每月可外運3000噸垃圾，不料今天清晨凌晨卻不明原因起火。

南投縣環保局表示，南投市暫置垃圾量大，預計明年4月前移除南投市垃圾山，再處理竹山和草屯垃圾，為了加強維護衛生掩埋場管理，垃圾場設有熱顯像感應監視器設備預防垃圾自燃。環保局會積極搶救火場，後續會持續加強轉運能量，盡速去化垃圾，避免類似情況再發生。

市公所清潔隊呼籲民眾，倒垃圾時一定要做好分類，避免將電池、打火機、瓦斯罐混入一般垃圾，會造成垃圾易燃，危及環境及相關工作人員安危。

南投市垃圾山今天上午火警，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供
南投市垃圾山今天上午火警，濃煙伴隨臭味直竄天際，讓周邊居民苦不堪言。圖／南投市公所提供
南投市垃圾山今天上午火警，消防人員配合挖土機灌救，避免內部持續悶燒。圖／南投市公所提供
南投市垃圾山今天上午火警，消防人員配合挖土機灌救，避免內部持續悶燒。圖／南投市公所提供

南投 火災

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