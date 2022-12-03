台東成功外海膠筏翻覆 船長獲救無大礙

台東新港籍1艘動力膠筏漁船勝豐號，今早出海作業時突遇大浪，將船隻打翻，船長緊急跳入海中，再爬上翻覆船隻上等待救援，海巡據報出動2艘橡皮艇順利將人船拖回漁港。

這起船隻翻覆意外發生於早上9點多，1艘動力膠筏漁船勝豐號在距港口500公尺處，突遭一波大浪襲擊，將整艘船打翻，蘇姓船長當下跳入海中，再爬回船上等待救援。

其它漁船還有岸邊釣客發現後，趕緊報案，海巡據報派出2艘橡皮艇，冒風浪趕到現場，其他漁船也加入救援，確定人平安後，救援人員利用纜繩固定翻覆膠筏，將人船拖回漁港。

在地漁民說，新港漁港外頭暗礁多，漁船進港要轉彎入港，遇到大浪，小船很容易發生翻船意外。所幸蘇姓船長只有皮肉傷，並無大礙沒送醫。 台東新港籍1艘動力膠筏漁船勝豐號，今早出海作業時突遇大浪，將船隻打翻，船長緊急跳入海中，再爬上翻覆船隻上等待救援，海巡據報出動2艘橡皮艇順利將人船拖回漁港。圖／讀者提供

【中央社／台東縣3日電】

台東縣新港漁港勝豐號膠筏上午捕抓鬼頭刀後返航，未料在距離港嘴約500公尺處碰到瘋狗浪翻船，蘇姓船長及時跳船逃生獲救。

在成功鎮新港漁港釣魚的許姓漁民告訴媒體，勝豐號漁船今天上午9時許準備進港時，在距離約500公尺處海面上遇到瘋狗浪，船被打翻，船長跳船後游回翻覆的船上，接著被海巡橡皮艇接回。

海巡署東部分署第十三岸巡隊表示，勝豐號漁船翻覆後，附近漁船發現通報十三岸巡隊，駐守在新港漁港的橡皮艇立即出海搶救，將蘇姓船長平安接上岸，勝豐號則由漁船協助拉進港。

許姓漁民表示，新港漁港外頭暗礁多，漁船進港要轉彎入港，遇到大浪，小船很容易發生翻船意外。