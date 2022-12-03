PO照問「捷運是失火了嗎？」他道歉也來不及 散布謠言判罰

許姓男子在臉書社團的貼文附照，法官認為足以影響公共安寧，判他罰他1000元。圖／取自臉書社團「爆廢公社」 高雄許姓男子在臉書社團附2張捷運車廂霧濛濛的照片，貼文稱「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」引起騷動。高雄地方法院認為已影響公共安寧，判罰1000元。

許姓男子8月17日晚間在臉書社團「爆廢公社」貼文附照，照片顯示車廂霧濛濛，車上還有多名乘客，由於他貼文「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷公司也認為是惡作劇，趕緊發文澄清捷運沒失火。隔天上午，許男發覺事情鬧大，才趕緊貼文道歉。

警方找到許男，許男稱他的手機被雨淋濕，導致鏡頭有霧氣，所以拍照畫面像有濃煙，覺得有趣就PO上網，聽朋友說爆廢公社是發表廢文的，覺得好玩才貼文，不知道貼文影響公共安寧，造成這麼大的風波。

法官認為，許男的公開貼文內容，足以使聽聞者誤認為高雄捷運車廂「正」發生火災，而引起心生畏懼與恐慌，有散布謠言足以影響公共安寧的違序事實，判他罰1000元。