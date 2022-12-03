1晚連打10多通未顯示號碼電話 新莊警半年受理29件跟騷案

今年6月「跟蹤騷擾防制法」開始施行，依法最重可求刑5年以下併科50萬元以下罰金。新莊警分局表示，跟騷法施行至今已受理29件跟騷案件，大部分是訊息及電話騷擾、跟蹤尾隨、盯梢守候等跟蹤騷擾行為侵害。呼籲民眾「理性追求，適可而止」，如果不幸被害，請盡速報案。

新北市新莊警分局，日前拍攝「跟蹤騷擾」宣導短片，內容說明，各種訊息、電話騷擾、跟蹤尾隨、盯梢守候，皆屬跟蹤騷擾行為侵害。呼籲要大家「理性追求，適可而止」，如果不幸被害，要盡速報案。

新莊警方表示，今年6月開始施行跟蹤騷擾防制法截至11月底，已受理29件跟騷案件，被害人大都是遭加害人，以訊息、電話騷擾、跟蹤尾隨、盯梢守候等不同的跟蹤騷擾行為所侵害。

警方以案例說明，小花（化名）長期遭到同事，傳送訊息邀約追求，小花不予理會，孰料，追求者開始以不顯示號碼方式撥電小花質問「為何不回覆訊息」，小花聽出來電者就是她同事，選擇不接不明來電。怎知對方不放手，不但曾有一晚連打10多通未顯示號碼電話騷擾。之後又散布她在外從事伴遊、援交等誣衊言論，導致小美遭到同事異樣眼光。

更誇張的，每每小花下班返家，總會有不明人士狂按門鈴，接著又是連續撥打的不明來電，她調閱社區監視器後才發現，就是追求她不成的男同事，小美不再隱忍向警報案提告。

另一起，是同居熱戀情侶，雙方在一次的激烈爭吵，發生肢體衝突而分手，怎料，之後女方與其家人，就會不時接到男方用LINE、Messenger傳來情緒、侮辱、恐嚇訊息，還恐嚇要給女方及其家人好看，讓女方一家不堪其擾報警處理。

還有化名小婷的女子，有天遇到一名陌生男子騎機車攔住，劈頭問她「妳是不是每天都會經過這邊」、「有人委託我要給你一封信」等語，小婷當場被嚇到，想立馬離開卻又被男子攔住，小婷拚命搖頭拒絕，男子才騎車離開。小婷深怕再被該男子攔住騷擾向警方求助。

警方呼籲，依據跟蹤騷擾防制法第18條規定，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品更會加重處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

如果被害人向法院聲請跟騷保護令核發之後，相對人再不知停止而有違反保護令的行為，則處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。