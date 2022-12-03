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彰化縣12處路口 12月8日零時起科技執法

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

根據交通部統計，到今年9月為止，彰化縣車禍死人數較去年同期增加47人，死亡增加人數全台僅次於新北市，彰化縣已被交通部列管，經分析彰化縣近3年路口事故、違規及環境等因素，由交通部補助，選定12處易肇事路口新設科技執法設備，經縣長核定，訂12月8日零時起，正式執法舉發交通違規。

彰化縣新增的這12處易肇事（違規）路口設定重點取締項目：

一、彰化市中正路2段與中華路口(未依號誌指示、機車未依兩段式左轉、跨越雙白實線)

二、彰化市新平路與環河路口(超速、闖紅燈、未依號誌指示)

三、員林市萬年路與靜修路口(超速、闖紅燈)

四、花壇鄉東外環路與灣福路口(超速、闖紅燈)

五、伸港鄉濱海路與工一路口(跨越雙黃實線)

六、和美鎮美港公路與彰新路6段路口(超速、闖紅燈)

七、埔心鄉中正路1段與武聖路口(超速、闖紅燈)

八、永靖鄉東彰路7段與湳底路口(超速、闖紅燈)

九、社頭鄉員集路與崙饒路口(闖紅燈、跨越雙黃實線)

十、福興鄉臨海路與福正路口(闖紅燈、機車未依兩段式左轉)

十一、社頭鄉中山路1段與和平三路口(闖紅燈、未禮讓行人)

十二、秀水鄉彰鹿路與民意街口(超速、闖紅燈)

科技執法跳脫民眾長期印象中的取締超速、闖紅燈等照相單一設施，建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，以自動辨識常見民眾於路口易肇事交通違規除闖紅燈、超速等、更結合易影響主線車流之違規行為（如直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為等）影像執法。

彰化縣交通警察隊提醒，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望駕駛人能遵守相關交通規則，降低交通事故發生的機率，維護民眾交通安全。

彰化市中正路2段與中華路口的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供
彰化市中正路2段與中華路口的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供
社頭鄉東彰路七段與湳底路口的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供
社頭鄉東彰路七段與湳底路口的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供
埔心鄉中正路一段與武聖路口的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供
埔心鄉中正路一段與武聖路口的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供
秀水鄉彰鹿路與民意街口設置的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供
秀水鄉彰鹿路與民意街口設置的科技執法設備。圖／彰化縣警方提供

科技執法 交通部

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