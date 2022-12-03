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高雄女堅信財神爺駕到 捧84萬投資保證獲利股票險遭詐

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

蘇女聽信詐騙集團「保證獲利」說詞，84萬財產險遭詐。記者林品君／翻攝
蘇女聽信詐騙集團「保證獲利」說詞，84萬財產險遭詐。記者林品君／翻攝
高雄41歲蘇姓女子日前接觸一個股票投資APP，聽信對方「保證獲利」的說詞，前後準備了84萬7500元要匯到指定帳戶，幸臨櫃匯款時，行員機警發現蘇女填寫的帳戶資料有誤，可能遭受詐騙，緊急通知員警，才及時保住蘇女家產。

湖內分局路竹分駐所11月24日接獲彰化銀行櫃員報案，說疑似有民眾遭詐騙，準備匯出61萬5000元。警方獲報立即趕到現場，彰化銀行櫃員表示蘇女填寫的受款帳戶資料有誤，擔心遭到詐騙，趕緊通報警方。

經向蘇女詢問，得知他稍早已到台灣中小企銀臨櫃匯款23萬2500元，警方緊急聯絡該分行主管，所幸經手行員表示，處理匯款時發現受款帳戶金流有異，因此尚未將款項匯入；警方告知行員蘇女遭詐，行員即迅速配合警方將該筆匯款圈存。

警方向蘇女表示要求他匯款的人是詐騙集團，蘇女卻堅持這是投資機會，自己沒有遇到詐騙。經警方一而再再而三的耐心解釋，以及拆解詐騙集團的慣用手法讓蘇女了解，蘇女才恍然大悟自己遇到的不是財神爺，是貪圖他錢財的詐騙集團。

事後蘇女對警方說，詐騙集團自稱是投顧人員，通知他最近有一支股票保證獲利，要求他將周轉現金匯入指定帳戶。他先在台灣中小企銀臨櫃匯了一筆23萬2500元的款項，後來又被詐騙集團要求追加，他只好透過管道借錢，再到彰化銀行匯款61萬5000元，幸有機警行員報警，才幫他保住了近85萬的鉅款，並對行員及警方表示感謝。

湖內分局長蔡鴻謀表示，詐騙集團手法日新月異，但都是以穩賺不賠、短期投資高報酬率等話術，吸引民眾投注大量金錢，隨即人間蒸發，請民眾對類似訊息提高警覺，切記小心查證，多一分留意即可少一分財產損失。

詐騙集團 彰化

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