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台中小黃疑因搶快左轉 台灣大道遭撞翻滾一圈衝上人行道

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

小黃搶快左轉遭撞翻衝上人行道。記者曾健祐／翻攝
小黃搶快左轉遭撞翻衝上人行道。記者曾健祐／翻攝
台中劉姓計程車司機昨深夜經台灣大道、大墩路口因搶快左轉，侯姓女子駕駛白色小客車經過直接撞上，導致劉的車翻1圈衝上人行道，侯也因撞擊力道180度掉頭，2車均嚴重毀損所幸均無生命危險，警方查2人都沒酒駕，初判劉違反號誌左轉，將進一步釐清確切肇責。

台中第6分局調查，劉姓計程車司機（37歲）昨晚近12點開車經大墩路、台灣大道路口時，當是左轉燈號誌尚未亮起但劉就搶快要左轉，結果侯姓女子（20歲）開白色小客車沿台灣大道往市區方向，因閃避不及攔腰撞上。

劉的計程車因猛烈撞擊當場翻覆滾了1圈，衝向一旁人行道上才停下來，侯女的白車也被撞到180度掉頭，車頭幾乎全毀，所幸當時深夜沒有波及路人、周邊店家或其他車輛。

警方到場時，劉男、侯女均無生命危險意識清楚，但身上多有擦挫傷，經查呼氣酒測值均為0，初判劉違反號誌左轉，侯則未發現肇因，現已調閱路口監視器釐清詳細肇事責任。

侯女的白車車頭全毀。記者曾健祐／翻攝
侯女的白車車頭全毀。記者曾健祐／翻攝
小黃搶快左轉遭撞翻衝上人行道。記者曾健祐／翻攝
小黃搶快左轉遭撞翻衝上人行道。記者曾健祐／翻攝

人行道 計程車

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