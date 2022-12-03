影／送餐順手偷客人訂銷魂麵 新北外送員辯：我肚子餓了

外送員梁姓男子上月送餐到新北市永和區一處大型社區，涉嫌順手偷走社區住戶尚未拿取的餐點，梁男日前到案後竟辯稱，因為肚子餓了。記者王長鼎／翻攝 外送員梁姓男子上月送餐到新北市永和區一處大型社區，涉嫌順手偷走社區住戶尚未拿取的餐點，梁男到案後竟辯稱，「因為肚子餓了」，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

永和區華姓女子向警方報案，指稱今年11月8日晚上7時許，透過手機APP程式「Uber Eats」美食平台訂購「大師兄銷魂麵舖牛肉麵及銷魂麵套餐、麻辣鴨血加豆腐及豆皮銷魂麵套餐」，價值共600元的餐點，在「Uber Eats」外送員回報送達後，華女隨即下樓到社區警衛室取餐，卻發覑她的餐點不翼而飛，忍著饑餓的肚子氣憤報警。

轄區永和警分局新生派出所員警獲報到場，調閱社區周遭監視器畫面，發現一名「Food Panda」美食平台的外送員梁姓男子（44歲）在華女所點餐點送達後不久，也騎著機車到該處，將其所送的餐點放在警衛室旁後，卻涉嫌順手直接取走華女所點的餐點，隨即騎車離去。

警方鎖定機車車號追查，於日前通知梁男到案，梁男坦承犯行，還辯稱「因為當時肚子餓了。」才會偷拿其他外送員所送的餐點果腹。警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。