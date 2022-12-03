快訊

世足賽16強出爐！ 強權練兵皆輸 28年來首次小組賽無全勝球隊

鄭文燦涉抄襲學位遭撤 藍委籲「陳明通指導」173篇論文全公開

影／送餐順手偷客人訂銷魂麵 新北外送員辯：我肚子餓了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

外送員梁姓男子上月送餐到新北市永和區一處大型社區，涉嫌順手偷走社區住戶尚未拿取的餐點，梁男日前到案後竟辯稱，因為肚子餓了。記者王長鼎／翻攝
外送員梁姓男子上月送餐到新北市永和區一處大型社區，涉嫌順手偷走社區住戶尚未拿取的餐點，梁男日前到案後竟辯稱，因為肚子餓了。記者王長鼎／翻攝
外送員梁姓男子上月送餐到新北市永和區一處大型社區，涉嫌順手偷走社區住戶尚未拿取的餐點，梁男到案後竟辯稱，「因為肚子餓了」，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

永和區華姓女子向警方報案，指稱今年11月8日晚上7時許，透過手機APP程式「Uber Eats」美食平台訂購「大師兄銷魂麵舖牛肉麵及銷魂麵套餐、麻辣鴨血加豆腐及豆皮銷魂麵套餐」，價值共600元的餐點，在「Uber Eats」外送員回報送達後，華女隨即下樓到社區警衛室取餐，卻發覑她的餐點不翼而飛，忍著饑餓的肚子氣憤報警。

轄區永和警分局新生派出所員警獲報到場，調閱社區周遭監視器畫面，發現一名「Food Panda」美食平台的外送員梁姓男子（44歲）在華女所點餐點送達後不久，也騎著機車到該處，將其所送的餐點放在警衛室旁後，卻涉嫌順手直接取走華女所點的餐點，隨即騎車離去。

警方鎖定機車車號追查，於日前通知梁男到案，梁男坦承犯行，還辯稱「因為當時肚子餓了。」才會偷拿其他外送員所送的餐點果腹。警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

外送員 套餐

延伸閱讀

瑞芳各社區展現成果 推廣在地特色與活力

外送員取單意外獲得一杯飲料 真相曝光感動眾人「有洋蔥」

北市外送員事故死傷增警製片「回顧案發」籲遵守交規

已婚外送員帶女同事回家「正宮打來」 小三嘴硬判賠40萬

相關新聞

影／男與前妻吵架後駕車跑掉 華翠大橋衝撞路檢站警開槍逼停

台北市萬華警分局昨天深夜11時許，在華翠大橋往台北市端設立路檢站，新北市周姓男子（53歲）駕駛小客車，面對警方攔查不停，...

影／新北退休警家暴男撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

新北市周姓男子昨晚涉對妻子家暴，見海山警方到場，涉嫌駕車衝撞警車，一路往北市逃跑，闖北市警方臨檢站，遭萬華警方連開3槍才...

台南觀海橋下男性浮屍全身腫脹 研判死亡超過2天身分待查

台南市有漁民上午7時28分行經安南區觀海橋橋下處發現疑似有具浮屍，立即通報119，消防局救災救護指揮中心據報後出動人車及...

房仲跳槽偷拍前東家客戶資料多達18頁 觸法遭檢方起訴

高雄鍾姓男子為不動產仲介營業員，到某房屋公司任職前，曾簽署資料保護承諾書等文件，未料，兩多年後，跳槽另家不動產公司前，竟...

男單登北大武山疑滑倒失去意識 山友發現搶救無力回天

台灣南端百岳屏東縣泰武鄉的北大武山，消防局2日中午接獲報案，北大武山8.6公里處，一名男山友單登疑滑倒倒在步道旁，下山的...

PO照問「捷運是失火了嗎？」他道歉也來不及 散布謠言判罰

高雄許姓男子在臉書社團附2張捷運車廂霧濛濛的照片，貼文稱「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」引起騷動。高雄地方法院認為已影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。