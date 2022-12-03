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限量版耶誕節水晶球剛入手卻遭竊 他憤報警抓人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

巧克力廠商今年推出限量版耶誕節水晶球，令喜愛收集這款水晶球的愛好者求之不得；高雄謝姓男子剛買多包巧克力獲送水晶球，不久不翼而飛，氣得報警抓人。

據了解，巧克力廠商今年40周年，推出買巧克力送限量版耶誕節水晶球，吸引收藏者，網傳有人為了獲送水晶球，跑了多家超商，甚至是追著超商的物流車才搶購到。

11月30日水晶球發送首日，26歲的謝姓男子稱他在高雄市前金區超商，剛買巧克力獲送水晶球，後來在超商附近的店家消費，突然內急才將水晶球暫放桌上，不料一出廁所，發現水晶球不翼而飛。他認為遭竊的水晶球是他好不容易獲得，立即報警。

新興警分局員警調閱相關監視器畫面，發現1名婦人拿走謝放桌上的水晶球，查出婦人騎機車離去，才查獲63歲的梁姓婦人涉案，案發2小時後，找去梁婦住處，果然找到謝失竊的水晶球，逮捕梁婦依竊盜罪嫌移送法辦。

梁姓婦人涉嫌偷走謝男放桌上的水晶球。記者林保光／翻攝
梁姓婦人涉嫌偷走謝男放桌上的水晶球。記者林保光／翻攝
梁姓婦人涉嫌偷走謝男放桌上的水晶球。記者林保光／翻攝
梁姓婦人涉嫌偷走謝男放桌上的水晶球。記者林保光／翻攝

巧克力 超商 耶誕節

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