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房仲跳槽偷拍前東家客戶資料多達18頁 觸法遭檢方起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄鍾姓男子為不動產仲介營業員，到某房屋公司任職前，曾簽署資料保護承諾書等文件，未料，兩多年後，跳槽另家不動產公司前，竟兩度使用原公司電腦系統，翻拍並重製客戶資料多達18頁，涉犯妨害電腦使用罪；事後該公司發現，對鍾提告，檢方也依法將他起訴。

起訴書指，鍾男2018年3月15日至2020年8月31日，擔任某知名不動產仲介營業員，在入職前，簽署集團資料保護與遵守個人資料保護法既資訊系統網路使用承諾書，其中規範包含保密，未經同意不得私下複製、備分拍攝等行為。

但鍾男入行2年多後，趁轉職前夕，未經主管同意的情況下，兩度擅自使用公司配發給職員的電腦系統帳戶，以手機拍攝並列印等方式重製客戶資訊多達18頁，直到鍾離職後，前東家查閱列印紀錄，此事才曝光，並提出告訴。

檢方依據鍾男前公司店長的證述、監視器畫面及離職交接清單等證物，佐證鍾的犯行，並將他依刑法第359條，無故取得他人電磁紀錄罪嫌起訴。

橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地檢署外觀。記者陳弘逸／攝影

營業員 離職 監視器

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