嘉義慣竊翻置物箱只抽「錢包幾張鈔」以為神不知鬼不覺…都被網友拍下
有網友在嘉義臉書社群「綠豆嘉義人」貼文，有名慣竊經常遶著嘉義市立體育場周邊尋找下手車輛，從沒關好的置物箱中找到錢包，只抽幾張紙鈔再放回去，自以為神不知鬼不覺，其實行竊過程都被網友拍下，呼籲民眾車箱切勿放置錢包、貴重物品。警方已找到這名嫌犯，依竊盜罪嫌送辦。
影片中有名戴著安全帽的男子似若無其事地坐在機車上，但手卻不老實地觸摸隔壁機車，發現置物箱沒有蓋好，他就打開置物箱，從裡面搜出皮夾，雖後鬼祟地翻看皮夾裡面的現金，只拿走幾張紙鈔，再將皮夾放回置物箱，若無其事地離開，整個過程都被網友從體育場上往下拍得一清二楚。
網友貼文提醒民眾，尤其如果有習慣晚上去體育場運動的嘉義人，要注意一下，記得車箱切勿放置錢包、貴重物品，慣竊常常在晚間6點到9點期間，遶著體育館尋找可下手車輛，尤其停在暗處沒有燈光的地方。
網友表示，他會先試翻置物箱有無關好，再看看裡面有無錢包，他不會把錢包整個拿走，只會抽錢包幾張現金，讓你不會發現你有財物損失，翻不開的車箱，他也有其他作案鑰匙會撬開你的車箱，提醒晚間去運動的民眾，車箱切勿放錢包，關好置物箱。
轄區派出所警方循線找到這名竊嫌，年約42歲林男，坦承以這手法犯案3件，警方偵訊後依竊盜罪嫌送辦。
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