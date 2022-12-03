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高雄點心攤車今不支援外送還報警 原來這些東西被偷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市林姓和賴姓女子在鳳山區光遠路擺攤車，賣點心和簡餐，前天上午開店營業，赫見攤車的平版電腦和手機不翼而飛，導致外送單接不到，氣炸報警；警方調閱監視畫面，在3小時內查獲陳姓竊賊，嫌犯手腳快，已將贓物變賣2500元花光。

警方指出，林姓女子（34歲）和賴姓（28歲）女子，在鳳山區光遠路擺放攤車賣點心和簡餐，前天上午10時許，準備開店營業時，發現擺在攤車上的平板電腦以及三星手機遭人竊走，於是報警。

鳳山警分局鳳崗派出所警方獲報趕抵現場，林、賴2人告知警方，平板電腦和手機被偷，2人氣急敗壞地說，除各損失5000元和2萬元之外，最麻煩的是一整天的外送單都接不到，重買還得重新設定外送系統，盼警方抓竊賊。

警方調閱監視器畫面，發現竊賊在光遠路的攤車四處翻找身影，鎖定竊賊身穿的短袖上衣有英文字母特徵，沿線追查，3小時後，在五甲一路查獲涉案的42歲陳姓男子。

陳男坦承因缺錢花用才行竊，到手的平板電腦和手機已拿去變賣2500元，錢已花光；警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

鳳山警分局警方調閱監視器畫面，發現竊賊在攤車四處翻找的身影。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方調閱監視器畫面，發現竊賊在攤車四處翻找的身影。記者石秀華／翻攝
高市林姓和賴姓女子在鳳山區光遠路擺攤車，平板電腦和手機不翼而飛，無法接外送單，警方調閱監視畫面，發現竊賊行竊身影。記者石秀華／翻攝
高市林姓和賴姓女子在鳳山區光遠路擺攤車，平板電腦和手機不翼而飛，無法接外送單，警方調閱監視畫面，發現竊賊行竊身影。記者石秀華／翻攝

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