影／新北家暴男衝撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

新北市周姓男子昨晚涉對妻子家暴，見海山警方到場，涉嫌駕車衝撞警車，一路往北市逃跑，闖北市警方臨檢站，遭萬華警方連開3槍才被逮。

周男衝撞臨檢站拒絕停車接受稽查而逃逸，由北市萬華警分局依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項開單告發；另涉嫌家暴部分，警方將協助被害人聲請保護令，涉嫌妨害公務及公共危險罪嫌，由海山警分局埔墘派出所偵訊後，今依法移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨晚10時接獲周姓女子報案，板橋區三民路2段發生家暴事件，需要警方到場協助，轄區海山警分局埔墘派出所員警到場，當場未發現有家暴等情，但下樓後發現遭指控涉嫌家暴的周男（53歲）欲駕駛汽車離開，警方為釐清事發經過，要求停車受檢，周男拒檢加速由板橋區經華翠橋往北市方向行駛。

海山員警開警車一路尾隨等待時機欲攔停，在華翠橋上遭周男以左側車身衝撞警用汽車，逃至北市在萬華區艋舺大道與雙園街口時，周男欲強行通過，涉嫌衝撞萬華警分局莒光派出所設置路檢點，莒光所員警見狀對周男汽車連開3槍，眾人上前將周男壓制逮捕，場面十分混亂。