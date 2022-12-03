快訊

影／新北家暴男衝撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

世足賽／退場對曹圭成比一動作 韓媒酸C羅是「南韓晉級頭號功臣 」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲律賓高階消防幹部來台受訓8天 稱讚消防訓練設施完善

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
消防署位於南投縣竹山鎮的訓練中心昨天舉行台日菲消防高階幹部研習營結訓典禮，34名菲律賓高階消防幹部由菲國消防總署副署長Kwan Tiu親自率隊，在台進行為期8天的訓練及參訪，昨天完成訓練。

菲國消防員表示，透過模擬火點針對火災情境做練習，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練，台灣有如此完善的消防訓練設施，相對在菲國還無法做類似的實境訓練，希望未來還能有機會派員來台受訓。

消防署長蕭煥章表示，消防署近期與美、日等先進國家合作密切，許多國家派員來台進行交流，協助推動消防、防災及各項訓練業務，訓練中心也積極在推動各項訓練的國際認證，未來各國學員來台受訓，不只能獲得寶貴的技術與知識，還能取得國際認可的證書。

蕭煥章指出，菲律賓消防人員來台接受的訓練課包括火災搶救、繩索救援、車禍及重型救援與快速救援小組等項目，消防署也特別邀請日本東京消防廳教官前來授課，加深三國消防單位交流。

消防總署副署長Kwan Tiu感謝消防署協助辦理訓練，他表示，此次來台受訓的34名學員是來自菲國各地區消防單位，結訓後將把在台灣所學消防救災技能帶回國內，提升菲國消防救災能量。

消防署表示，這次台日菲三國合作的訓練，是由行政院經貿談判辦公室、外交部、經濟部國際貿易局、駐菲律賓代表處與消防署共同規畫辦理，包括5天在消防署訓練中心的實境訓練，及考察參訪國內消防防災科技、裝備及器材；菲國在防災及消防訓練領域，一直與我國有密切交流，雙方除分享專業訓練課程，去年5月更進一步簽署「台菲災防合作瞭解備忘錄」，大大增進兩國的交流合作，未來消防署將持續協助菲國培育更多消防救災領域的種子教官。

34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施並合影留念。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施並合影留念。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供
34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供

菲律賓 教官 幹部

延伸閱讀

新北消防特搜大隊獲贈四輪傳動型器材運輸車

淡水情人橋下驚見女子沉浮水面 消防：把握救溺五步保命

明起戶外口罩解禁！新北歡樂耶誕城湧現人潮 消防聯合防災演練

越南青年攀登能高安東軍 疑高山症發作消防空勤救下山

相關新聞

影／新北家暴男衝撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

新北市周姓男子昨晚涉對妻子家暴，見海山警方到場，涉嫌駕車衝撞警車，一路往北市逃跑，闖北市警方臨檢站，遭萬華警方連開3槍才...

影／男與前妻吵架後駕車跑掉 華翠大橋衝撞路檢站警開槍逼停

台北市萬華警分局昨天深夜11時許，在華翠大橋往台北市端設立路檢站，新北市周姓男子（53歲）駕駛小客車，面對警方攔查不停，...

台南觀海橋下男性浮屍全身腫脹 研判死亡超過2天身分待查

台南市有漁民上午7時28分行經安南區觀海橋橋下處發現疑似有具浮屍，立即通報119，消防局救災救護指揮中心據報後出動人車及...

男單登北大武山疑滑倒失去意識 山友發現搶救無力回天

台灣南端百岳屏東縣泰武鄉的北大武山，消防局2日中午接獲報案，北大武山8.6公里處，一名男山友單登疑滑倒倒在步道旁，下山的...

房仲跳槽偷拍前東家客戶資料多達18頁 觸法遭檢方起訴

高雄鍾姓男子為不動產仲介營業員，到某房屋公司任職前，曾簽署資料保護承諾書等文件，未料，兩多年後，跳槽另家不動產公司前，竟...

嘉義慣竊翻置物箱只抽「錢包幾張鈔」以為神不知鬼不覺…都被網友拍下

有網友在嘉義臉書社群「綠豆嘉義人」貼文，有名慣竊經常遶著嘉義市立體育場周邊尋找下手車輛，從沒關好的置物箱中找到錢包，只抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。