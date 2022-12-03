菲律賓高階消防幹部來台受訓8天 稱讚消防訓練設施完善

34名菲律賓高階消防幹部來台在消防署訓練中心受訓8天於昨天結訓，對透過模擬火點針對火災情境練習救災，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練及繩索救援訓練感受深刻，稱讚台灣有非常完善的消防救災訓練場地及設施。圖／消防署提供 消防署位於南投縣竹山鎮的訓練中心昨天舉行台日菲消防高階幹部研習營結訓典禮，34名菲律賓高階消防幹部由菲國消防總署副署長Kwan Tiu親自率隊，在台進行為期8天的訓練及參訪，昨天完成訓練。

菲國消防員表示，透過模擬火點針對火災情境做練習，直接使用報廢車輛進行車輛破壞訓練，台灣有如此完善的消防訓練設施，相對在菲國還無法做類似的實境訓練，希望未來還能有機會派員來台受訓。

消防署長蕭煥章表示，消防署近期與美、日等先進國家合作密切，許多國家派員來台進行交流，協助推動消防、防災及各項訓練業務，訓練中心也積極在推動各項訓練的國際認證，未來各國學員來台受訓，不只能獲得寶貴的技術與知識，還能取得國際認可的證書。

蕭煥章指出，菲律賓消防人員來台接受的訓練課包括火災搶救、繩索救援、車禍及重型救援與快速救援小組等項目，消防署也特別邀請日本東京消防廳教官前來授課，加深三國消防單位交流。

消防總署副署長Kwan Tiu感謝消防署協助辦理訓練，他表示，此次來台受訓的34名學員是來自菲國各地區消防單位，結訓後將把在台灣所學消防救災技能帶回國內，提升菲國消防救災能量。