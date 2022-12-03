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影／新北家暴男衝撞警車！再闖北市臨檢站 萬華警連開3槍

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影／男與前妻吵架後駕車跑掉 華翠大橋衝撞路檢站警開槍逼停

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局昨天深夜11時許，在華翠大橋往台北市端設立路檢站，新北市周姓男子（53歲）駕駛小客車，面對警方攔查不停，還衝撞路檢站，危急警察及周遭民眾生命安全，莒光派出所呂姓員警，立即朝車輛左後車輪連開3槍，逼停車輛接受員警盤查。

台北市萬華警分局昨天深夜11時許，在華翠大橋往台北市端設立路檢站，新北市周姓男子（53歲）駕駛小客車，面對警方攔查不停，還衝撞路檢站。記者廖炳棋/翻攝
台北市萬華警分局昨天深夜11時許，在華翠大橋往台北市端設立路檢站，新北市周姓男子（53歲）駕駛小客車，面對警方攔查不停，還衝撞路檢站。記者廖炳棋/翻攝

警方調查，周男先前在新北市與前妻口角糾紛，海山警分局埔墘派出所員警獲報後到場，周男拒絕盤查並駕車離開。埔墘派出所員警駕駛警車在後方追緝，經過華翠橋，海山員警一度駕車攔在周男車前，但周男仍不停車，找到空隙就穿過前衝，遇到萬華分局酒測路檢站，海山員警以擴音器請求北市警方的學長幫忙攔下，警方立刻攔查。

周男拒不停車，並衝撞路檢點，員警拍打車體要求停下，周男仍作勢要駕車離開，值勤員警及其他用路人有危害風險，呂姓員警迅速反應，朝車輛左後車輪開3槍，左後車輪破損，逼停車輛接受員警攔查，現場無人員受傷；萬華警分局針對周男拒檢行為，依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項依法告發。

周男沒有通緝身分，小客車上也沒有違禁物，萬華警方告發後，由海山分局埔墘所員警將他帶回釐清事實經過，並依妨害公務罪嫌偵辦。

台北市萬華警分局昨天深夜23時許，在華翠大橋往台北市端設立路檢站，新北市周姓男子（53歲）駕駛小客車，面對警方攔查不停，還衝撞路檢站。記者廖炳棋/翻攝
台北市萬華警分局昨天深夜23時許，在華翠大橋往台北市端設立路檢站，新北市周姓男子（53歲）駕駛小客車，面對警方攔查不停，還衝撞路檢站。記者廖炳棋/翻攝

警察 妨害公務

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