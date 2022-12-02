男單登北大武山疑滑倒失去意識 山友發現搶救無力回天

台灣南端百岳屏東縣泰武鄉的北大武山，消防局2日中午接獲報案，北大武山8.6公里處，一名男山友單登疑滑倒倒在步道旁，下山的王姓山友回程發現趕緊通報，王姓山友持續CPR搶救昏迷山友半小時，最後仍無力回天，消防局搜救人員今傍晚已趕抵檜谷山莊，預計3日一早申請直升機吊掛，將遺體送下山。

北大武山檜谷山莊管理員吳德發2日晚間在屏東林區管理處北大武山資訊管理站臉書粉專指出，2日中午12點24分，他接到王姓山友通報，回程途中北大武山步道8.8公里處有山友滑倒失去意識，問他怎麼處理，他本以為只是短暫昏迷，沒想到卻已經失去生命跡象。

吳德發告訴王姓山友，「現在能救他的只有你一人，他是生是死只能靠您了，麻煩持續做CPR直到恢復心跳為止」，他立刻通知救難群組，啟動所有資源，並通知在山莊執勤蘇二哥帶上救難裝備及3200CC的水跟補給趕往現場。

吳德發說，30分鐘一個人不換手持續CPR，王姓山友氣喘吁吁回報，包括天氣狀況是否適合吊掛。急促的呼吸聲，緊張的現場直播，他深知王姓山友已經盡力了，考量王姓山友也要保留體力下山。幾小時後蘇二哥抵達現場，簡易包裹遺體。

屏東縣消防局指出，2日中午接獲報案，隨即派特搜大隊、來義分隊、泰武分隊、第二大隊部共7車12人，由第二大隊大隊長林國偉帶隊，傍晚17時57分抵達檜谷山莊，預計3日凌晨1點半從檜谷山莊出發，將遺體運送至北大武山三角點，3日早晨若天候允許，再申請直升機吊掛。

吳德發說，今天現場微雨，地面非常濕滑，死者為倒數第二個單登獨攀者，王姓山友是最後一位登頂者，回程看到死者倒在步道，極力搶救卻力有未逮，很不願接受這樣的結局，他與王姓山友非常感慨卻無力可回天。