拍賣走私膠筏 免淪為廢棄物國庫也進帳
行政執行署嘉義分署今天於海巡署艦隊分署布袋海巡隊，拍賣因走私洋菸而被處罰的義務人黃男所有8管動力膠筏一座，當天共有4人參與應買，最終以3萬元由林男拍定。嘉義分署表示，還能用的膠筏除了讓可用的資源得以變現及再活化外，更避免泡在海中遭受風吹日曬的膠筏淪為廢棄物。
據悉黃男等3人在2017年5月14日晚上7時30分許，在嘉義縣東石外海10浬外傘頂洲附近海域，涉嫌以膠筏走私私菸，當時海巡隊巡防艇查緝圍捕時，黃男等人將載有私菸的膠筏繩索割斷任其航向外海，但仍被海巡隊當晚在東石外海查獲，膠筏上載有勝利牌（Victory）私菸237箱計5萬9千250包。黃男被依違反菸酒管理法罰鍰266萬餘元，查獲的私菸予以沒入。
嘉義分署表示，該拍賣膠筏是無登記漁筏且黃男也沒有漁業執照，以致承辦人員在辦理過程中，一直無從得知膠筏所在。經承辦人員調閱偵查報告書及筆錄並向海巡隊及嘉義縣政府多方查證，才知膠筏已返還黃男，找到膠筏所在位置，也因此可以順利進行查封拍賣。拍賣的是8管膠筏，寬9呎長42呎，有船外機及玻璃纖維置物箱，外型及功能大致完好。
嘉義分署表示，漁筏是嘉義縣東石鄉養蚵漁民設置蚵棚、架設蚵架及採蚵的重要交通工具，昔日多以麻竹綑綁，製作時間3-5天，但每年都需翻修；膠筏製作時間約10-20日，每10年翻修1次即可。在原物料皆上漲的今日，製作膠筏的價格也跟著上升，加上製作膠筏的老師傅日漸凋零，還能用的膠筏都是寶貴的資源，能儘快找到膠筏並進行拍賣，除了讓可用的資源得以變現及再活化外，更避免泡在海中遭受風吹日曬的膠筏淪為廢棄物。
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