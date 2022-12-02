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老翁橫越馬路與小貨車碰撞 疑又撞上對向汽車送醫不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

今傍晚5點半，28歲王姓男子駕駛租賃小貨車行駛在屏東市中正路，77歲林姓老翁橫越馬路與貨車碰撞，老翁倒地，疑似與對向黑色汽車駕駛洪男碰撞，消防人員獲報到場，老翁已明顯死亡，兩名駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因待釐清。

屏東縣消防局獲報到場，老翁已明顯死亡，後續交由警方處理。警方調查，今天傍晚5點35分，28歲王姓男子開租賃小貨車在屏東市中正路上往屏東市區方向行駛，77歲林姓老翁穿越馬路，與貨車碰撞，老翁倒地，疑又與對向黑色汽車駕駛51歲洪男發生碰撞，老翁當場死亡。

屏東市中正路上發生死亡車禍後，晚間近7點，在距離死亡車禍事故發生地點附近約兩百公尺處中正路與公裕街口，發生四車追撞事故，幸無人傷亡。

屏東市中正路上今傍晚發生死亡車禍，77歲林姓老翁橫越馬路時與貨車發生碰撞，接著疑似又與對向黑色汽車碰撞，老翁當場死亡。記者劉星君／翻攝
屏東市中正路上今傍晚發生死亡車禍，77歲林姓老翁橫越馬路時與貨車發生碰撞，接著疑似又與對向黑色汽車碰撞，老翁當場死亡。記者劉星君／翻攝
屏東市中正路上今傍晚發生死亡車禍，77歲林姓老翁橫越馬路時與貨車發生碰撞，接著疑似又與對向黑色汽車碰撞，老翁當場死亡。記者劉星君／翻攝
屏東市中正路上今傍晚發生死亡車禍，77歲林姓老翁橫越馬路時與貨車發生碰撞，接著疑似又與對向黑色汽車碰撞，老翁當場死亡。記者劉星君／翻攝
屏東市中正路上今傍晚發生死亡車禍，77歲林姓老翁橫越馬路時與貨車發生碰撞，接著疑似又與對向黑色汽車碰撞，老翁當場死亡。記者劉星君／翻攝
屏東市中正路上今傍晚發生死亡車禍，77歲林姓老翁橫越馬路時與貨車發生碰撞，接著疑似又與對向黑色汽車碰撞，老翁當場死亡。記者劉星君／翻攝

屏東縣

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